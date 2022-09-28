Чарльз III жорстко покарав Меган Маркл і принца Гаррі після смерті Єлизавети

Варто відзначити, що поки Марк і Гаррі ніяк не відреагували на витівку Чарльза.
Меган Маркл і принц Гаррі через свої публічні витівки понесли досить суворе покарання. Виявилося, що новоспечений король Чарльз III знизив свого сина і його дружину в статусах.
Як повідомляє Express.co.uk, вони позбулися Королівського рангу.
Тепер їх імена числяться передостанніми на офіційному сайті у розділі "Член Королівської сім'ї". Подібна доля наздогнала і дітей Маркл і Гаррі, Арчі і Лілібет.
Варто відзначити, що поки Марк та Гаррі ніяк не відреагували на витівку Чарльза.
"Зміна була внесена, тому що герцог і герцогиня більше не є членами королівської сім'ї, на відміну від тих, хто тепер стоїть над ними", - цитує видання редактора Daily Mail Річарда Ідена.
Померла Єлизавета II
8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.
"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.
З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.
За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.
Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.
До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.
Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.
Читайте також:
- Меган Маркл підтримала українців гаслом"Слава Україні"
- У кімнаті сина принца Гаррі і Меган Маркл сталася пожежа: бунтівна герцогиня розкрила подробиці
- Чарльз III прогнав: принца Гаррі і Меган Маркл "вигнали" з важливого прийому перед похоронами Єлизавети