Чарльз III жорстко покарав Меган Маркл і принца Гаррі після смерті Єлизавети

Меган Маркл і принц Гаррі / Reuters

Меган Маркл і принц Гаррі через свої публічні витівки понесли досить суворе покарання. Виявилося, що новоспечений король Чарльз III знизив свого сина і його дружину в статусах.

Як повідомляє Express.co.uk, вони позбулися Королівського рангу.

Тепер їх імена числяться передостанніми на офіційному сайті у розділі "Член Королівської сім'ї". Подібна доля наздогнала і дітей Маркл і Гаррі, Арчі і Лілібет.

Варто відзначити, що поки Марк та Гаррі ніяк не відреагували на витівку Чарльза.

"Зміна була внесена, тому що герцог і герцогиня більше не є членами королівської сім'ї, на відміну від тих, хто тепер стоїть над ними", - цитує видання редактора Daily Mail Річарда Ідена.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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