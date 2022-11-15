"Приїжджай хоч на день": Алла Пугачова в квітах заманює Максима Галкіна додому - комік відповів

Максим Галкін і Алла Пугачова привітали один одного з річницею / instagram.com/maxgalkinru

Російська співачка Алла Пугачова та комік, шоумен і іноземний агент Максим Галкін сьогодні святкують річницю відносин. Зіркова пара відзначає особливе для них свято окремо.

Примадонна зараз перебуває з дітьми в Ізраїлі, в той час як її чоловік продовжує гастролі. Тому привітаннями артисти обмінялися на своїх сторінках в соціальних мережах.

Галкін показав їх з Пугачовою фото зі зворушливим підписом: "21 рік разом - люблю тебе, Алла, сьогодні, як і в перший рік, та ще трохи більше ❤️".

Крім цього комік відправив своїй дружині букет квітів. Яким Пугачова поспішила похвалитися - вона подякувала Галкіну за подарунок, зізналася в коханні і нагадала, що його сім'я чекає його вдома. "Сьогодні наше свято, коханий. 21 рік разом. Дякую за квіти, які ти мені надіслав. Чекаю зустрічі. Приїжджай хоч на день ❤️❤️❤️", - пише Примадонна.

Алла Пугачова зі святковим букетом від Галкіна / instagram.com/alla_orfey

Раніше стало відомо, що визначилася доля казкового замку Пугачової і Галкіна у підмосковному селищі Грязь, яким дуже цікавляться російська влада після від'їзду зіркової пари з РФ.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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