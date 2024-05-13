"Пресинг був": Аlyona Аlyona зізналася, як вони порушили правила Євробачення

Конкурсантки з України пішли на ризик заради важливої місії.

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Аlyona Аlyona розповіла, яке правило Євробачення вони порушили / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Аlyona Аlyona і Jerry Heil наприкінці свого фінального виступу на Євробаченні-2024 у Мальме, Швеція, викрикнули зі сцени заклик до миру в Україні. Ця частина їхнього номера була узгоджена з організаторами конкурсу, і ніяк не загрожувала їхній участі.

"Ми комунікували з багатьма представниками від держави, нашою командою, суспільним мовником. Це було наше велике колективне рішення", - розповіла Аlyona Аlyona ТСН.

Однак було з боку українських конкурсанток і порушення правил. Організатори Євробачення наполягають на аполітичності конкурсу, тому будь-який прояв будь-яких переконань суворо присікався.

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Альона зазначає, що їхня команда пішла на ризик заради українських захисників, які зараз у полоні в країни-окупанта. У грін-румі всі, крім артисток, сиділи у футболках із написом "Свободу захисникам Азовсталі", що було прямим порушенням правил Євробачення.

"Щоб ви розуміли, такого шмону не було ніколи. Їх одягли учасники команди, бо могли б їх забрати із зали, але артисти залишилися. Щоб ви розуміли, там таке було! Там заклеювали будь-який напис, будь-який бренд, якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі. Аполітичне пресування було дуже великим. Ми ризикнули і тайком одягнули такі футболки", - розповіла Аlyona Аlyona.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройшов 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

Євробачення-2024 - останні новини:

Раніше стало відомо, що переможці Євробачення 2024 розбили кришталевий кубок під час виступу. Nemo вийшли на сцену, щоб ще раз виконати свою переможну пісню, коли сталося нещастя.

Також Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.

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