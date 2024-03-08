Зрадницю Яну Соломку захейтили в мережі, співачка у відповідь нахамила

Співачка з України з Росії виїхала в США і тепер грубить звідти.

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Яна Соломка визвірилася на підписників / Колаж Главред, фото Instagram/so_yanna

Українська співачка Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також обрала бік Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, переїхала в США і звідти примудряється грубіянити підписникам, які пишуть їй правду.

На своїй сторінці в Instagram, осміліла Соломко опублікувала відео себе, де написала коротке: "Давно не бачилися". Тим часом українські підписники стали говорити Соломко, що вона зрадниця, а також звинувачувати її в тому, що вона вибрала терористичну Росію.

Хто така Яна Соломко Яна Соломко народилася в місті Чутове Полтавської області. Вона прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк". Вона дійшла до фіналу, але Макс Чмерковський вибрав Олександру Шульгіну. відео дня Пізніше Соломко почала сольну кар'єру і будувати її вона вирішила в Росії. Після того, як Росія напала на Україну, Соломко залишилася виступати перед російськими глядачами, працювала зі зрадником-продюсером Юрієм Бардашем, а також виступала на підтримку окупантів. Зараз живе в США, де її єдина донька має громадянство.

Однак Соломко, яка сидить не в Росії, а в США, почала хамити користувачам у відповідь.

Зрадниця Соломку хамить в Instagram / Колаж Главред, фото Instagram/so_yanna

Нагадаємо, раніше Соломко в кооперації з колишнім українським продюсером і зрадником Юрієм Бардашем, записала нову пісню, з якою пробила чергове дно. У цій композиції вона підтримує російських окупантів, які ґвалтували і вбивали українських жінок і дітей.

Зазначимо, раніше на одному з російських концертів співачка Яна Соломко, яка перебралася жити в Росію після масштабного вторгнення Росії в Україну, навіть заявила, що їй дуже приємно "бути тут". А всією її концертною діяльністю займаються російські менеджери.

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