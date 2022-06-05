"Правитель вірив у свою зірку": Борис Акунін назвав 5 причин, чому РФ вже програла війну в Україні

Борис Акунін розповів, чому РФ вже програла війну / facebook.com/borisakunin

Російський письменник Борис Акунін, який зайняв сторону України в розв'язаній РФ війні, у своєму блозі написав, яким буде подальша доля Росії.

Академік і літературознавець займається створенням циклу творів під назвою Історія російської держави, в якому він простими словами викладає минуле російської державності.

У своєму блозі в Telegram Акунін припустив, якою може бути ця сама історія через 10 років. Так письменник пророкує РФ неминучий крах і програш у війні з Україною. Том, присвячений цій загибелі путінського режиму, він назвав Остаточний крах Імперії.

На питання, чому ж Україна здобуде перемогу, а президент, якщо і виживе, залишиться з носом, у Акуніна є цілих 5 відповідей: "Українська армія виявилася сильнішою ,ніж він (Путін - прим. редактора) думав; російська армія виявилася слабшою, ніж він думав; українське суспільство виявилося несподівано консолідованим; українське керівництво виявилося несподівано дієздатним; протидія Заходу виявилася несподівано потужною".

Те, що ці фактори були не враховані президентом РФ перед тим, як він розв'язав повномасштабну війну, дають письменнику достатньо підстав вважати, що "остаточний крах імперії" неминучий.

"Правитель вірив у свою зірку і, подібно Миколі II, звик сподіватися на Бога, який в фатальну годину врятує свого помазаника. В результаті диктатор повівся звичним для нього чином: від гарячкової активності лютого перейшов до сомнамбулічної прокрастинації, яка розтягнулася на місяці. ... У Москві сподівалися переломити ситуацію на фронті, не розуміючи, що ніякі локальні успіхи вже не принесуть перемоги. Бліцкриг може зійти з рук, тільки коли він - бліц (з нім. блискавка - прим. редактора). Якщо ж у світу - всього світу - був час згуртуватися проти агресора, війна програна", - підсумував Акунін.

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Раніше український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон розкритикував" співчуваючу Україні " російську журналістку Ксенію Собчак за те, що вона намагається всидіти на двох стільцях.

Опозиції в РФ не вірить і український ведучий російського походження Олексій Суханов. "Співчуваючих", накшталт Дудя і Собчак, він вважає лише більш тонким інструментом російської пропаганди.

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