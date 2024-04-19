Позитив опинився в лікарні через Дорофєєву

Через деякий час Позитив заспокоїв своїх шанувальників і опублікував фото.

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Позитив опинився в лікарні / Колаж Главред, фото Instagram/positiff

Український артист Олексій Завгородній, він же Позитив, показався на лікарняному ліжку.

На своїй сторінці в Instagram, виконавець опублікував фото, на якому показав, що лежить під крапельницею. На зображенні артист залишив підпис, де пожартував над новою піснею Дорофєєвої.

"Потрапив до лікарні після того, як почув пісню Наді Дорофєєвої з іншим. Але пісня сподобалася!".

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Тим часом, що насправді сталося, Позитив не розповів. Через деякий час Позитив заспокоїв своїх шанувальників і опублікував фото зі студії звукозапису з іменною трояндою, яку йому надіслала Надя Дорофєєва після випуску їхнього з блогером Мішею Лебігою хіта "А я все плакала".

Позитив опинився в лікарні / Скриншот Instagram/positiff

Позитив опинився в лікарні / Скриншот Instagram/positiff

Хто такий Позитив Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Як пише Вікіпедія, він є учасником групи MOZGI продюсерського центру MOZGI Entertainment.

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Раніше український співак Олексій Позитив Завгородній "проїхався" по Потапу і Насті Каменських, з якими колись його пов'язували близька дружба і спільна творчість.

Також Потап звернувся до українців з-за кордону. Музичний продюсер записав дивну промову з філософським підтекстом про внутрішнє зростання і саморозвиток, які наблизять перемогу.

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