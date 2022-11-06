Позитив - хороший, а Потап - поганий: Віталій Козловський їдко висловився в бік Олексія Потапенка

Віталій Козловський підколов Потапа за заочний запис у ТРО / instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/realpotap

Український співак Віталій Козловський з початком повномасштабної війни в Україні став повноцінним воїном музичного та інформаційного фронту. Він не покинув країну, чим неймовірно пишається.

На цьому ґрунті він сильно зблизився з Олексієм 'Позитивом' Завгороднім, що для самого Козловського стало сюрпризом - до вторгнення РФ вони мало спілкувалися.

У цьому він зізнався в інтерв'ю для Новини.LIVE. Крім цього він підколов і колегу Позитива - Потапа, який більше півроку з початку війни провів за кордоном, через що часом стає предметом для жартів.

"Для мене сьогодні став близьким у плані спілкування і по духу Позитив. Ми якось так не дуже спілкувалися. Сьогодні ми зрозумілі одне для одного, тому що він, як і я, не виїжджав нікуди, жив тут і робив максимум. Тому він мені сьогодні зрозумілий, – сказав артист. – Він не вимахується, нічого не зображує, не розповідає у ЗМІ, що заочно записався до ТРО, про що смішно навіть говорити", - розповідає Козловський.

Ймовірно, співак натякнув на розповідь Потапенко про те, що він був заочно зарахований до ТРО ще на початку березня. Незважаючи на те, що цей факт для багатьох здається комічним, за кордоном Потапенко не відпочивав, а активно збирав мільйони доларів на потреби ЗСУ і постраждалих від рашистстких обстрілів українців.

Раніше співачка Настя Приходько, якій не дає спокою життя і кар'єра Потапа, знову вирішила словесно "атакувати" артиста. В інтерв'ю вона розповіла, чому відчуває таку неприязнь до Потапенка.

Тим часом сам український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) "привітав" пропагандиста Володимира Соловйова з днем народження потужним дощем нецензурного приниження.

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