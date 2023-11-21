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Повилися хороші новини про здоров'я сильно хворої Селін Діон

Олена Кюпелі
21 листопада 2023, 12:15
Схоже, що співачці Селін Діон вдалося взяти свою хворобу під контроль.
Селін Діон страждає від рідкісного захворювання
Селін Діон страждає від рідкісного захворювання / Колаж Главред, фото Instagram / celinedion

Після більш ніж трьох років відсутності на публіці співачка Селін Діон, яка наприкінці 2022 року повідомила, що страждає рідкісним неврологічним розладом під назвою "синдром скутої людини", була помічена на хокейному матчі разом із синами Рене-Шарлем, 22 роки, та близнюками Едді та Нельсоном, 13 років.

"Ми з хлопцями так весело провели час", — написала вона в Instagram про матч 30 жовтня між "Монреаль Канадіенс" і "Вегас Голден".

За інформацією Lifeandstylemag, через тиждень суперзірка та її двоє молодших дітей також були помічені в натовпі, коли Кеті Перрі давала фінальний концерт.

відео дня

"Селін більше не ховається", - ексклюзивно розповіло джерело видання.

"Вона пройшла через пекло зі своїм діагнозом "скута людина", а до цього були роки замішання і страху, в спробах зрозуміти, що з нею не так. Це був дуже довгий і важкий шлях. Але за допомогою своєї родини та багатьох лікарів та терапевтів їй, здається, нарешті вдалося взяти ситуацію під контроль".

На початку цього року Селін скасувала концерти Courage World Tour у 2023 та 2024 роках через м'язові спазми. "Ви знаєте, як люди стрибають вночі через судоми в нозі або литку? Трохи схоже, але з усіма м'язами", — розповіла в інтерв'ю Hello! сестра знаменитості, 74-річна Клодетт Діон.

Тоді вона також заявила, що вони мало що можуть зробити, щоб підтримати її, полегшити її біль.

Хвороба Селін Діон:

Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає від рідкісного неврологічного розладу, що вражає лише одну людину на мільйон - синдрому ригідності або "синдрому скутої людини", при якому виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, в якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, як виглядає зараз: вона виклала фотографії з синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч з хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді і Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

На фото співачка виглядає дуже бадьорою. Вона привітно посміхається в камеру і щиро радіє вилазці зі своїми дорогоцінними хлопчиками.

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Селін Діон новини шоу бізнесу
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