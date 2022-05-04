Потап зізнався в коханні "найкрасивішій жінці світу"

Потап зворушливо привітав Каменських з 35-річчям / instagram.com/realpotap

Шоумен, музикант, продюсер і заслужений артист України Олексій Потапенко, більш відомий, як Потап, на хвилинку відклав свою волонтерську діяльність і створення контенту, що викриває бездумну російську пропаганду, щоб звернутися зі словами любові до "найкрасивішої жінки світу".

З нею Потап познайомився в 2006 році. З того моменту вона стала важливою частиною його життя. Йдеться про його колегу і (з 2019 року) дружину - українську співачку Настю Каменських.

Музикант зворушливо привітав дружину з Днем народження - цього року їй виповнилося 35 років.

З властивою йому красномовністю, Потапенко зізнався в глибокій любові до Каменських, назвавши її символом України за кордоном, ангелом миру і рупором народу.

"Моя найкрасивіша жінка в усьому світі! Я люблю тебе ,я обожнюю тебе, я співаю тебе! Я так пишаюсь тобою ,твоєю силою і неймовірною красою! Ти ,як Україна, можешь все! Ти для мене не просто д‘ямантовий витвір мистецтва,ти моя мрія,мій партер,моя підтримка,мій друг,моя пісня! В ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені,стала янголом миру,який несе ?? прапор свободи,рупором народу і я став ще більше тобою пишатись! Здається ,що для тебе можливо усе ,тому що все що ти робиш, в усьому в чому ти приймаєш участь, ти прикрашаєш своєю вродою і талантом! Я безмежно вдячний долі ,що вона подарувала мені тебе. Я люблю тебе моє сонечко,дуже сильно люблю❤️❤️❤️❤️ з днем народження, Настя",- пише шалено закоханий Потап.

Потап зворушливо привітав Каменських з 35-річчям / instagram.com/realpotap

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