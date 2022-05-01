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Потап заступився за Джолі перед знахабнілою Канделакі

1 травня 2022, 14:45

Телеведуча дозволила собі образливе висловлювання на адресу Анджеліни Джолі.

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Потап заступився за Джолі перед знахабнілою Канделакі / соцмережі

Приїзд голлівудської актриси і посла ООН Анджеліни Джолі в Україну став для росіян "червоною ганчіркою".

Однією з тих, хто почав проклинати легендарну актрису стала ведуча Тіна Канделакі. Вона перейшла до образ. Канделакі не розуміє, чому голлівудська зірка не приїхала в "ЛДНР".

На її закиди відреагував продюсер і репер Потам.

"А скільки разів побувала сама Тіна Канделакі там? Ось я наприклад був у Луганській і Донецькій області 2 рази, звичайно на боці України, світла і любові, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль,Таяна, Мірзоян і тд...а ми крім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе Канделакі не пам'ятаємо, не дивуйтеся, на відміну від рашки, де артисти - челядь і тля, у всьому цивілізованому світі", - написав він на своїй сторінці в Instagram.

читайте такожУ Росії "палахкотить" від візиту Джолі в Україну-заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюТакож він зазначив, що зірки - це вісники свободи, прав людини та активні соціальні діячі.

"Так що чекайте на нетфліксі фільм про боротьбу України з Робертом Де Ніро в ролі Полковника ЗСУ, а тебе Канделакі зіграє Пенелопа Крус, але не радій там де ти будеш, фільм цей ти не підкачаєш", - підсумував Потап.

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instagram.com/realpotap/

Нагадаємо, раніше Російський глянець Elle Russia потрапив у скандал, обравши сумнівну назву для статті про візит голлівудської актриси та посла ООН Анджеліни Джолі до Львова.Редактори чомусь не захотіли вказувати назви міста, тому написали, що зірка вирішила випити кави "десь поблизу" Росії.

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Анджеліна Джолі Тіна Канделакі Олексій Потапенко
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