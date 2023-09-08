Потап показав сина-красеня і привітав його з особливим святом

Український продюсер і репер Потап (Андрій Потапенко) душевно привітав з днем народження свого сина Андрія з 15-річним та виклав в Мережу недавнє фото з нащадком.
"15 років! Син! Люблю тебе! Тільки вперед і вгору! З днем народження, син", - підписав Потап знімок.
Продюсер також показав, як грав з помітно підрослим сином в баскетбол.
Колишня дружина Потапа і мати Андрія, продюсер Ірина Горова теж мило привітала сина з днем народження.
"Котик, з днем народження! Обожнюю тебе, пишаюся, люблю і отримую надзвичайну насолоду, спостерігаючи за твоїм дорослішанням. Спасибі тобі за твою доброту, довіру, любов і дружбу. Я поруч", - написала вона.
Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються-нібито через невірність чоловіка.
"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.
Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.
Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.
Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.
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