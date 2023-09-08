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Потап показав сина-красеня і привітав його з особливим святом

Дмитро Відоменко
8 вересня 2023, 10:45 оновлено 8 вересня, 10:47
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Продюсер Потап привітав сина Андрія з особливим святом і на недавній фотографії показав, як син помітно подорослішав.
Потап, син
Потап привітав сина з 15-річчям / колаж Главред, фото УНІАН

Український продюсер і репер Потап (Андрій Потапенко) душевно привітав з днем народження свого сина Андрія з 15-річним та виклав в Мережу недавнє фото з нащадком.

"15 років! Син! Люблю тебе! Тільки вперед і вгору! З днем народження, син", - підписав Потап знімок.

Продюсер також показав, як грав з помітно підрослим сином в баскетбол.

відео дня

Колишня дружина Потапа і мати Андрія, продюсер Ірина Горова теж мило привітала сина з днем народження.

"Котик, з днем народження! Обожнюю тебе, пишаюся, люблю і отримую надзвичайну насолоду, спостерігаючи за твоїм дорослішанням. Спасибі тобі за твою доброту, довіру, любов і дружбу. Я поруч", - написала вона.

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Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються-нібито через невірність чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

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Потап Ірина Горова Олексій Потапенко
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