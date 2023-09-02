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"Справа починалася з сімейного бізнесу": колишня Потапа розповіла про те, як розірвала з ним стосунки

Дмитро Відоменко
2 вересня 2023, 16:03 оновлено 2 вересня, 16:04
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Ірина Горова зізналася, чому більше не ділить бізнес з колишнім чоловіком Потапом - музичну компанію Рomitni.
Горова, Потап
Ірина Горова розповіла, як припинила бізнес-відносини з Потапом / колаж Главред, фото УНІАН

Комерсант і гендиректор музичного лейблу Pomitni Ірина Горова розповіла про те, як розходилася зі своїми чоловіком і бізнес-партнером, репером Потапом. Свою позицію вона висловила в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Ми максимально зосередилися на дистрибуції. Раніше ми були інвестиційною компанією, яка повністю інвестувала в артистів. Зараз ми бережемо наші гроші і запрошуємо артистів на різні послуги. Сподіваюся, що буду менше інвестувати, а більше заробляти. Наша справа з Потапом починалася з сімейного бізнесу. Після розлучення домовилися працювати разом. Я думаю, що якби навіть не було повномасштабного вторгнення, то ми все одно якось домовилися б, розійшлися. Можливо, на інших умовах. Наша співпраця прийшла до логічного завершення. Якщо вас з партнером нічого не об'єднує, крім речей, які ви робили в минулому", ‒ сказала вона.

За її словами, зараз Потапенко займається бізнесом у сфері криптовалют

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"Вторгнення трохи прискорило це. Ми роз'їхалися, я завжди знала, що у мене буде бізнес в Україні. Олексій вирішив йти другом шляхом. У нього є щось по крипті. І думаю, він туди максимально вкладає енергію. У 2022 році ми зустрілися, поговорили, зрозуміли, що нас нічого не об'єднує. Залишився напрацьований каталог. Те, що сталося з Pomitni, це мій шлях, команда, інвестиції", — підсумувала Горова.

Також повідомляється, що ще у 2022 році Горова завершила співпрацю з колишнім чоловіком Потапом у рамках їхнього продюсерського центру MOЗGI GROUP. А в 2023 компанія була перейменована в Pomitni. Зараз лейбл співпрацює з Надею Дорофєєвою, Otoy, Анною Трінчер і багатьма іншими артистами.

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через невірність чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

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Потап Ірина Горова Олексій Потапенко новини шоу бізнесу
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