Потап на відпочинку в Дубаї засвітився в компанії росіян

Потап (він же Олексій Потапенко) став одним з відвідувачів елітного ресторану в Дубаї - в компанії дружини соліста "Иванушки International" Кирила Туриченко.

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Потап засвітився в компанії росіян в Дубаї / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (більш відомий як Потап), несподівано засвітився на відпочинку в Дубаї (ОАЕ) в компанії громадян країни-агресора РФ. Про це написав у своєму Telegram-каналі блогер Богдан Беспалов.

Зокрема, він звернув увагу на ролик, який у своїх соцмережах опублікувала дружина-росіянка учасника російського бойз-бенду для тих, кому за 45+ "Иванушки International" Кирила Туриченко (який родом з Одеси, але давно отримав російське громадянство і живе в Росії.

На відео компанія відвідувачів елітного ресторану в Дубаї, серед яких росіяни, спостерігала, як шеф-кухар готує м'ясо. На одному з кадрів можна добре розгледіти Потапа. Крім того, чути, як репер російською мовою захоплено говорить кухареві: "Око алмаз".

Дивіться на відео як Потап засвітився в Дубаї з росіянами:

Нагадаємо, раніше близький друг і колишній колега шоумена Олексій Positiff назвав ім'я жінки, яка "зіпсувала" його стосунки з Потапом, які стали поступово розвалюватися ще з часів ковіду.

Також у серпні Потапенко представив нову пісню про війну. Вона вийшла менш провокаційною в порівнянні з його треком про волонтерів, і була присвячена новому поколінню українців.

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