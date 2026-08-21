"Перетворюватися на мумію": Кіркоров зізнався, навіщо перекроїв обличчя

Скандальний співак знову заговорив про своє захоплення пластичною хірургією.

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Філіп Кіркоров - пластичні операції / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

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Навіщо Кіркоров вкотре змінив своє тіло та обличчя

Що одіозний артист думає про колег, які захопилися пластикою

Путініст Філіп Кіркоров, який вже не вперше спотворює себе пластичними операціями в гонитві за молодістю, що вислизає, висловився про свою незгасаючу пристрасть до хірургічних втручань. Одіозний артист заявив російським ЗМІ, що абсолютно не соромиться змін у зовнішності й переробляє себе нібито виключно заради глядачів.

На музичному фестивалі "Нова хвиля" путініст відверто перерахував, до яких саме фахівців звертався, щоб переробити своє обличчя та тіло. За його словами, пластика носа взагалі була для нього "вимушеним" кроком через проблеми зі здоров’ям.

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Кіркорову встановили нові зуби / скрін з відео

"Мій зовнішній вигляд - це косметологія, стоматологія, офтальмологія, ринопластика. Я не заради розкоші взявся за ніс, у мене були проблеми з диханням. Було складно спати, періодично закладало ніс. Головне - не захоплюватися цим і не перетворюватися на мумію, як багато хто, навіть західні зірки", - зізнався Кіркоров.

При цьому виконавець, чий штучно створений зовнішній вигляд уже неодноразово ставав приводом для насмішок і здивування в мережі, цинічно виправдав свої трансформації фінансовою вигодою та "повагою" до публіки.

Новий ніс Філіпа Кіркорова / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Я не соромлюся про це говорити, бо вважаю, що будь-який артист, який поважає себе, повинен стежити за собою й підтримувати форму, що відповідає цінам на квитки", - підсумував співак.

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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