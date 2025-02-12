Після семи років разом і народження двох дітей: зірка Володаря перснів одружився

Це перший шлюб для Елайджі Вуда.

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Елайджа Вуд одружився з Метте-Марі Конгсвед - подробиці весілля / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

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Елайджа Вуд і Метте-Марі Конгсвед офіційно стали чоловіком і дружиною

До цього пара була разом близько семи років

Американський актор, зірка кінотрилогії "Володар перснів", Елайджа Вуд, імовірно, не великий шанувальник швидко ухвалювати важливі рішення - весілля зі своєю коханою, данською кінорежисеркою Метте-Марі Конгсвед, він вирішив зіграти лише після семи років стосунків.

Про це повідомляє TMZ. Вуд і Конгсвед нещодавно подавали запит на дозвіл на укладення шлюбу в окрузі Лос-Анджелес. Точна дата одруження актора і його коханої невідома.

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Втім, джерела з близького оточення пари повідомляють, що саме весілля відбулося у Швейцарії ще до Нового року. Це була тиха, скромна церемонія на 80 осіб.

Елайджа Вуд і Метте-Марі Конгсвед зустрілися на зйомках фільму "Я більше не почуваюся як удома в цьому світі" (2017), після чого між ними зав'язався роман (у 2018-му). У січні 2020 року режисерка подарувала коханому сина. Пізніше, ймовірно, у лютому 2022-го, у їхній родині з'явилася донька. Вуд і Конгсвед вельми закриті в усьому, що стосується їхнього особистого життя, тому приватне життя дітей вони оберігають з особливою ретельністю.

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Хто такий Елайджа Вуд? Елайджа Вуд - американський актор. Найвідоміший за роллю Фродо Беггінса в кінотрилогії "Володар перснів" (2001-2003). Дебют у кіно - епізодична роль у фільмі "Назад у майбутнє 2" (1989), повідомляє Вікіпедія. Загалом на його рахунку понад 120 робіт у кіно і на телебаченні.

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