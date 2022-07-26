Анастасія Заворотнюк вже двічі була на межі життя і смерті

Анастасія Заворотнюк була близька смерті два рази до онкології / instagram.com/a_zavorotnyuk

Російська акторка Анастасія Заворотнюк вже три роки бореться з онкологією. Про її стан мало що відомо, в ЗМІ просочуються лише малі крупиці інформації, яка, як правило, суперечлива: то "няня Віка" йде на поправку, то балансує на межі смерті.

Правда до раку Заворотнюк могла померти мінімум двічі, повідомляють росЗМІ. Перший раз - коли народжувала другу дитину, сина Майкла. "У неї вузький таз, вона худенька, здоров'ям богатирським не відрізнялася, лікарі скептично дивилися на Настю. При пологах вона мало не померла. Лікарі її відкачали", - розповідав батько хлопчика, другий чоловік акторки Дмитро Стрюков.

Другий раз Анастасія Заворотнюк мало не розбилася на автомобілі. Розлучення зі Стрюковим був дуже гучним і емоційним, психологічний стан артистки був розхитаним.

Сама Заворотнюк згадувала про це так: "Їдеш, а тобі дзвонять і кажуть, що ти більше ніколи не побачиш своїх дітей. Почувши такі слова, я мало не відключилася. З'їхала з дороги. Коли настає момент на межі життя і смерті, то такого і ворогові не побажаєш".

З тих пір артистка жодного разу сама не сідала за кермо, і користувалася послугами водіїв.

читайте такожНа жаль, критичне: близький друг сім'ї Заворотнюк розповів про її стан

Як відомо, чоловік Заворотнюк фігурист Петро Чернишов часто порушує правила дорожнього руху і стає "зіркою" камер. Так, одна з камер зафіксувала фігуриста, на пасажирському сидінні у якого сиділа повна жінка, яка, швидше за все, і є хвора на онкологію Анастасія Заворотнюк.

Раніше про про стан Анастасії Заворотнюк розповіла її близька подруга - співачка Вікторія П'єр-Марі. Артистка підкреслила, що "няня Віка" важко відновлюється.

Інші новини: