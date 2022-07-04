"Болить так, що я не можу тримати очі відкритими": українська акторка розповіла про страшну хворобу

Катерина Тишкевич розповіла про свою хворобу / instagram.com/mrsketrin

Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям в серіалах Безсмертник і Нщо не трапляється двічі, розкрила подробиці своєї недуги, яка виснажує її нестерпними болями протягом багатьох років.

Раніше артистка оголосила збір грошей на діагностику та лікування, проте незабаром призупинила цю затію - всі процедури, які вона пройшла, поки, на жаль, не мають ніяких результатів.

Тишкевич зверталася до кращих лікарів України. Коли вони не змогли допомогти, вдалася до психотерапії та нетрадиційної медицини. Вони також не дали жодних результатів.

"Трохи перерахую, що пробували: 1) остеопати, мануальщики, кранеосакральні терапевти, біоенергетики; 2) акупунктура (голки); 3) обкол всієї голови і шиї ботоксом; 4) гірудотерапія (п'явки); 5) гіпнотерапія; 6) регресії; 7) шамани з бубнами, бабки з яйцями, тарологи, астрологи, мольфари, техніки самозцілення, китайська медицина, йога, цигун, дихальні практики типу саторі; 8) 1,5 року психотерапії з виключенням будь-яких вторинних вигод від цієї хвороби, травм дитинства або сепарації від батьків 9) звісно ж зроблені всі можливі обстеження: МРТ, доплеры судин, енцефалограми та інше.

Остаточного діагнозу - нема. За 8 років обстежень в Україні його так і не змогли поставити. Головний симптом це нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що я не можу говорити чи тримати очі відкритими. ... Єдиним ефективним лікуванням (точніше тим, що знімало симптоми) була дуже велика кількість нейролептиків ( 17 пігулок щодня), які просто рубили весь організм, ними я і рятувалася ці роки, не дивлячись на дуже багато неприємних побічних реакцій. але з війною перестали допомогати і вони", - поділилася акторка.

Катерина Тишкевич розповіла про свою хворобу / instagram.com/mrsketrin

На недавніх знімках МРТ виявилося, що в черепній коробці Тишкевич відбувається застій спинномозкової рідини, яка і може тиснути на певні ділянки мозку. Однак терапія поки не дає видимих результатів.

Зараз артистка більшу частину часу знаходиться в несвідомому станічерез біль, та чекає своєї черги на обстеження в медичному центрі в Данії.

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