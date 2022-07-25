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Олена Мозгова розповіла про думки про самогубство через важку хворобу

25 липня 2022, 17:02

Жахливий біль змусив продюсерку всерйоз задуматися про припинення свого земного шляху.

Олена Мозгова
Олена Мозгова через хворобу Лайма замислювалася про самогубство / facebook.com/olenamozgova1

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася спогадами про хворобу, яка навіювала їй суїцидальні думки.

Вона була близька до того, щоб укоротити собі віку ще рік тому. Тоді Мозгова переживала важкі симптоми кліщового бореліозу, який ще називають хворобою Лайма.

Обличчя продюсерки було паралізованим, і вона мучилася болями такої сили, що не могла спати, а ліки не допомагали. Вона в розпачі металася по будинку, спостерігаючи за світанковим пейзажем, який показала на своїй сторінці в Facebook.

"Цьому фото трохи більше року... Саме цей світанок міг стати для мене останнім... Неймовірні болі, які принесла мені хвороба Лайма, і які нічим, ніяким обезболювачим неможливо було втамувати, мене доводили до думок, що потрібно завершувати цей земний шлях... Тієї ночі мені було особливо погано... Я не могла ані сидіти, ані стояти... Ходила по кімнаті, вдивлялась в цей пейзаж, і рахувала хвилини, щоб можна було прийняти обезболюче, яке діяло максимум хвилин двадцять... А далі знову по колу... Приймати можна було кожні три години...", - згадує Мозгова. Від відчайдушного кроку її врятувала її молодша донька Соломія. Олена усвідомила, що повинна жити, поки дівчинка потребує її підтримки.

Переживши жахливу хворобу, Мозгова закликала інших не падати духом, як боляче б не було: "Я знаю, як важко, боляче зараз дуже багатьом людям... Я знаю, що багато з них, з тих чи інших причин, не бачать сенсу далі жити... Але... За темрявою, ніччю ЗАВЖДИ наступає світанок! І не дивлячись на всі страшні речі, які зараз відбуваються в житті, всеодно є прекрасне... Потрібно просто пошукати, озирнутись, придивитись..."

Олена Мозгова
Олена Мозгова через хворобу Лайма замислювалася про самогубство / facebook.com/olenamozgova1

У коментарях продюсерку подякували за відвертість, а також побажали міцного здоров'я:

"Здоров'я, Оленко, здоров'я".

"Потрібно просто жити, заради... завжди є заради кого, і так, після темряви настає світло. Бог ще тоді мав на вас свої плани..."

"Нехай ці Ваші слова сьогодні врятують чиюсь душу! Дякую Вам!"

"Це так. За ніччю завжди приходить день, за темрявою - світло. Треба вірити в майбутнє. І найкраща доба прийде. Все Буде добре. Все залежить від нас".

"Міцного вам здоров'я, пані Олено!"

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Раніше стало відомо, що через погане самопочуття переможця Голосу країни, українського співака і актора Сергія Лазановського в Бельгії забрала "швидка".

Також занедужала і Анна Кошмал - українська акторка і зірка телесеріалу Свати потрапила в лікарню. Вона лягла під крапельницю, і пізніше подякувала медперсоналу за допомогу.

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