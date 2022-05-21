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Полякова та інші отримали жорстку відповідь: Федишин накинулася на колег за критику

21 травня 2022, 23:31

Ірина згадала, як Полякова виступала в кокошнику.

Федишин, Меловин, Полякова
Федишин, Меловін , Полякова / соцмережі

Українська співачка Ірина Федишин не стала мовчати і відповіла на критику своїм зірковим колегам через свою позицію про представників ЛГБТ-спільноти.

В Instagram-stories виконавиця розмістила ролик блогера Ростислава Калацинского.

Він висловив свою думку з приводу гучного скандалу, зазначивши, що Федишин, на відміну від Насті Приходько і Олі Полякової, за 15 років кар'єри не випустила жодної російськомовної пісні.

Зі свого боку Ірина згадала Приходько, як вона представляла Росію на Євробаченні-2009.

"Настя, патріотизм - це любити свою Батьківщину завжди, а не тільки сьогодні швиденько перевзутися", – написала вона.

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А Полякової Ірина згадала, як артистка виступала в кокошнику.

"А тепер так. Оля, але краще пізно, ніж ніколи", – заявила вона.

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Дісталося і співакові MELOVIN. Виконавиця сказала, що у нього гарні пісні, втім, артист "невихований".

"Меловін, красиві у тебе пісні. Але за твою невихованість і нетолерантність - "0" балів", - заявила зірка.

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Що сказала Ірина Федишин

Федишин заявила, що на Євробачення-2022 вона "абстрагувалася і одягала рожеві окуляри", тому що їй було дуже важко на це дивитися.

"Я відволіклася від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ – спільнота для мене - це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя, і вони самі її руйнують. Якщо вам так подобається - ми всі будемо відповідати перед Богом. Я - духовна людина, я чітко знаю, що це важкий гріх, але кожен робить висновки. Ми всі різні, ми не святі, всі грішать, будь ласка, - вам подобається себе руйнувати - руйнуйте", - вразила висловлюванням Федишин.

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