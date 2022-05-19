Полякова жорстко взяла в облогу Федишин за нову скандальну заяву

Ірина Федишин та Оля Полякова / соцмережі

Після Євробачення 2022 розгорівся скандал з суддею від України співачкою Іриною Федишин.

В одному з інтерв'ю Ірина вирішила висловити свою думку про ЛГБТ-спільноту. На адресу співачки полетіли обурення та критика.

Українська співачка Оля Полякова також різко висловилася про заяву Федишин.

"Середньовіччя! Ну краще б ти і далі тільки співала!",- обложила Федишин Оля Полякова.

Ірина Федишин не стала мовчати і відповіла Олі Поляковій.

"Оля, не перекручуй мої слова! А співати я далі точно буду. І давайте з повагою будемо ставитися один до одного", - написала Ірина.

Ведучий Олексій Суханов також прокоментував досить різку і не толерантну позицію Федишин, яка засуджує ЛГБТ.

"Настає час, коли вже потрібно мати критичне мислення... ось говорите, що ЛГБТ-спільнота займається гріховними справами, руйнуючи себе. З чого ви взяли, що вона здатна руйнувати? Повинен вас розчарувати, Ірина, і запевнити, що серед представників церкви вистачає тих, хто пропагує те, чого сам не дотримується", - висловився Олексій.

Що сказала Ірина Федишин

Федишин заявила, що на Євробачення-2022 вона "абстрагувалася і одягала рожеві окуляри", тому що їй було дуже важко на це дивитися.

"Я відволіклася від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ – спільнота для мене - це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя, і вони самі її руйнують. Якщо вам так подобається - ми всі будемо відповідати перед Богом. Я - духовна людина, я чітко знаю, що це важкий гріх, але кожен робить висновки. Ми всі різні, ми не святі, всі грішать, будь ласка, - вам подобається себе руйнувати - руйнуйте", - вразила висловлюванням Федишин.

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