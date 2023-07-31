Півтора роки потому: Ольга Фреймут засвітилася в Києві

Фреймут продовжує свій перший з початку війни вояж по Україні.

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Ольга Фреймут приїхала до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

На початку повномасштабної війни в Україні ведуча і журналістка Ольга Фреймут покинула країну разом з молодшими дітьми - семирічним Валерієм і шестирічною Євдокією. Вони оселилися в Лондоні.

У своєму блозі Фреймут висвітлювала свою благодійну діяльність і діяльність, спрямовану на популяризацію української культури, нарівні з постами про її тугу за батьківщиною. І ось довгоочікуване побачення сталося.

Спершу ведуча, в компанії своєї старшої доньки, Злати Мітчелл, відвідала Львів, де провела лекцію про хороші манери під час війни. Зараз стало відомо, що Ольга разом зі Златою приїхали до Києва.

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На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото стели з назвою столиці, прикрашене емодзі червоного серця. Це - перший приїзд Ольги Фреймут та її доньки до Києва за півтора року.

Свої плани щодо перебування в столиці ведуча поки не розкриває.

Ольга Фреймут приїхала до Києва / instagram.com/freimutolia

Раніше українського танцюриста і ведучого Влада Яму захейтили за роздуми про "американське" майбутнє - шоумен зараз проживає в США, куди виїхав з родиною після початку повномасштабної війни.

Також стало відомо, що Володимир Остапчук побився з "компанією п'яних малоліток" через дружину. За словами Катерини Полтавської, шоумен заступився за неї перед хуліганами, яких пара зустріла після світського заходу.

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