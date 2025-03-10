Євробачення-2025: Україна повертається в десятку найкращих за версією букмекерів

Конкурсанти Євробачення від України відновлюють лідерство.

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Євробачення-2025 рейтинг - хто стане переможцем за версією букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Україна піднялася на два пункти в рейтингу Євробачення-2025

Кіпр став найближчим конкурентом України на конкурсі

Що ближче Євробачення-2025, то активніше рухаються рейтинги потенційних переможців (за версією букмекерів). Попри те, що Швеція вже понад місяць утримує беззаперечне лідерство, конкурсанти в топ-10 змінюються чи не щодня.

Так Україна в цій турнірній таблиці на сьогоднішній день посідає 9 місце - гурт Ziferblat піднявся аж на два пункти порівняно з попереднім тижнем. Після Нацотобору українські конкурсанти ледь не вибули з першої двадцятки Євробачення-2025, але сьогодні стрімко набирають обертів.

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Головним конкурентом України на Євробаченні цього тижня є Кіпр. Країна бере участь у конкурсі з 1981 року. Наразі їхній найкращий результат - 2 місце (2018 року), найгірший - 18-те місце в півфіналі (2011 рік).

Євробачення-2025 рейтинг - хто стане переможцем за версією букмекерів / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.

Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, і які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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