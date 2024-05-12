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Показала вищий клас: переможниця Євробачення 2023 здивувала своїм виступом

Еліна Чигис
12 травня 2024, 01:41
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Переможниця Євробачення 2023 Loreen зачарувала своїм виступом у гранд-фіналі конкурсу.
Лорін.
Loreen показала вищий клас у фіналі Євробачення 2024 / колаж: Главред, фото: скрін instagram.com/eurovision/

Співачка Loreen дуже здивувала своїм виступом у фіналі Євробачення 2024, її номер точно запам'ятається фанатам.

Переможниця Євробачення 2012 і 2023 років з'явилася на сцені після виступів усіх учасників фіналу і виконала дві пісні Forever і Tattoo.

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Костюм співачки був створений із частин обладунків, доповнили образ довгі нігті артистки. Loreen увесь виступ сиділа на оригінальному сталевому стільці, а сцену прикрасили стрічками бежевого кольору й огорнули туманом.

Глядачі залишилися в небувалому захваті від виступу, а вокал співачки був ідеальним.

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбудеться 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

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