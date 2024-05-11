"Порвали" зал: як alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення 2024

Україна зірвала овації залу своїм виступом у фіналі Євробачення 2024.

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Як Україна виступила у фіналі Євробачення 2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

alyona alyona & Jerry Heil виступили у великому фіналі Євробачення-2024. Представниці України виступали другими на конкурсі.

alyona alyona & Jerry Heil встановили рекорд конкурсу Євробачення, оскільки Україна - єдина країна, яка постійно виходить у гранд-фінал. Виступ артисток з першої секунди супроводжувався оплесками глядачів і не дарма. Номер вийшов яскравим і потужним, співачки змогли передати в пісні весь біль українського народу, який бореться з країною-терористом Росією.

У пісні alyona alyona & Jerry Heil оспівується важливість об'єднання жінок. І хоч артистки отримали травми під час репетиції та першого півфіналу, виступили вони, як справжні незламні переможці.

Дивіться відео, як Україна виступила у фіналі Євробачення 2024:

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

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