Фінал Євробачення 2024: Софія Ротару закликала голосувати за Україну

Українська співачка Софія Ротару, яка довгий час працювала в країні-окупанті РФ, але все ж стала на бік України на початку повномасштабного вторгнення, опублікувала пост на підтримку України у фіналі Євробачення 2024.
На своїй сторінці в Instagram артистка запостила фрагмент номера alyona alyona& Jerry Heil.
Зазначимо, що 11 травня триває фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024. Представниці України alyona alyona та Jerry Heil після свого виступу у фіналі Євробачення 2024 здивували весь світ своєю потужною заявою.
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.
Євробачення-2024 - останні новини
Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і представляє Україну на Євробаченні. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.
Також стало відомо, що проросійського учасника Євробачення зняли з фіналу. За кілька годин до підсумкового концерту організатори конкурсу оголосили про дискфаліфіацію.
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