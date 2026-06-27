"Нічого не прошу": Олена Мозгова розповіла про своє нещастя

Знаменитість поділилась своєю проблемою.

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Будинок Олени Мозгової зазнав пошкоджень / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова

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Будинок Олени Мозгової постраждав

Як це сталося

Відома українська продюсерка Олена Мозгова поділилася з шанувальниками тим, що постійні російські атаки зробили з її будинком. У Instagram вона показала, що в приміщенні обвалилася стеля.

За словами Мозгової, причиною цього стали регулярні потужні вібрації від вибухів. Судячи з усього, ворожі атаки регулярно припадають на райони поблизу будинку продюсерки, а сама будівля страждала від вибухових хвиль. Продюсерка уточнила, що причиною обвалу стала розгерметизація труб.

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Олена Мозгова — обвалилася стеля / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"Після безкінечних струсів, наш будинок трохи розгерметизувався, вода пішла не туди і в нас обвалилась стеля", — поділилася Олена.

Знаменитість підкреслила, що не потребує допомоги шанувальників, але хотіла поділитися своїми проблемами та отримати підтримку.

"Нічого не прошу, просто трохи поскаржуся", — написала Мозгова.

Олена Мозгова / фото: instagram.com, Олена Мозгова

Шанувальники та колеги активно підтримали зірку. Вони наголосили, що невеличке нещастя може означати прибуток в іншій сфері життя.

"Слів немає, тільки емоції. До оновлення! Значить, прибуде в іншому!"

"Шкода всього, а найголовніше, що ви не постраждали. Нехай Бог вас благословить і береже від усіляких негараздів. Усе буде добре!"

"Олена, тримайтеся. Головне, що всі живі. Дуже добре вас розумію, бо мій дім за 20 км від фронту і теж уже не зовсім цілий. Я завжди собі кажу: "Це теж мине", — і якось стає легше"

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова — українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

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