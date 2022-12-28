Подруга Джіджі Хадід розповіла, чому супермодель кинула Ді Капріо

Ді Капріо, втім, за своїм звичаєм, недовго сумував. І закрутив новий роман з 23-річною Вікторією Ламас.

Леонардо ДіКапріо / Колаж фото УНІАН

Відомий голлівудський актор і продюсер Леонардо Ді Капріо розірвав стосунки з супермоделлю Джіджі Хадід, тому що дівчина не виносила його розгульний спосіб життя. Про це повідомляє британське видання Mirror.

Як каже подруга Джіджі, Ді Капріо - постійний відвідувач нічних клубів і любитель марнувати життя на вечірках. А Хадід, яка в 2020 році народила дочку Кхаі, в такий графік вписуватися не захотіла.

Для моделі її дочка є головним пріоритетом у житті. Вона не може залишати дитину на нянь і виконувати всі забаганки нового бойфренда. Тому після декількох місяць спільних виходів у світ Леонардо і Джіджі їх роман і закінчився.

Ді Капріо, втім, за своїм звичаєм, недовго сумував. І закрутив новий роман з 23 – річною Вікторією Ламас - дочкою зіркою бойовиків 90-х Лоренцо Ламаса.

Нагадаємо, раніше Леонардо ДіКапріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.

А вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу в компанії Українки - блогера і студентки Лондонської бізнес-школи Марією берегової і старого друга, зірки трилогії "Людина-павук" Тобі Магуайра.

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