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"Підносить патрони тим, хто стріляє мирних": Кондратюк різко пройшовся по Тодоренко за мовчання

5 квітня 2022, 22:15

Продюсер зараховує одеситку до когорти "безмозких ляльок".

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Ігор Кондратюк звинуватив Регіну Тодоренко в пособництві рашистам / Колаж

Український продюсер, шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк відстоює думку про те, що представники і російського, і українського шоубізнесу, які мовчать про злочинне вторгнення Росії в Україну, є прямими посібниками путінського режиму.

Предметами його гострої критики неодноразово ставали українські артисти, які між любов'ю до Батьківщини та уявною ситістю в РФ обирают друге - Ані Лорак, Таїсія Повалій, Марув та ін.

"Вони обрали бік агресора. Вони хотіли грошей, показати, що вони розуміють більше ніж ми, українці, яких той агресор розстрілює, відбирає території. Це означає, що вони безмозгі ляльки. І все. Більше нічого не скажеш", - підкреслює шоумен.

До них Кондратюк зараховує і одеситку Регіну Тодоренко, яка відмовляється засуджувати дії рашистів, хоча її батьки і близькі, як і раніше, залишаються в Україні.

"Регіна Тодоренко підносить патрони тим хлопцям, які стріляють у наших військових і мирних громадян. Може їй хтось щось сказав, не знаю. Сьогодні неможливо бути "поза політикою". Не той час!" - заявив продюсер.

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Раніше українська поетеса, авторка вірша "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук звернулася до РФ з моторошним пророцтвом.

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