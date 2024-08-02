Підтримав українізацію: Максим Галкін публічно вступив у перепалку з українським продюсером

Максим Галкін показав своє ставлення щодо українізації вулиць в Одесі.

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Максим Галкін відповів Олександру Роднянському/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/, instagram.com/alexander.rodnyansky/

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, вступив у перепалку з українським продюсером Олександром Роднянським.

На своїй сторінці в Instagram Роднянський написав пост, у якому висловив здивування з приводу бажання місцевої влади перейменувати вулиці Одеси з назвами російських діячів.

"Нагадаю азбучні істини. Одеса всесвітньо відома завдяки своїм уродженцям - видатним письменникам і знаменитим книгам про місто. Не треба обманюватися - це боротьба не з агресором, а з культурою. Власною культурою. Тому що унікальна одеська література, одеське кіно - це невід'ємна частина багатонаціональної культури України. Може, не варто розколювати українське суспільство? Не варто зіштовхувати людей? Може, є сенс припинити мовні та культурні дискусії й об'єднатися для боротьби з агресором?", - написав продюсер.

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Галкін же, який провів своє дитинство в Одесі, написав у коментарях до посту, що не варто бути таким категоричним і підтримав українізацію вулиць.

"Шановний Олександре, не переживайте, Одеса сама вирішить. Думаю, Ви прекрасно знаєте, що культура від перейменування вулиць не вмирає. Культура залежить від сім'ї, освіти, а вибір письменника, поета залежить від звучання часу. Від того, що серце просить. Серце українців просить зараз скоріше поезію прекрасної Ліни Костенко, ніж мною улюбленого Пушкіна. І мені Ліна Костенко зараз теж ближча. Як би не називалася вулиця Пушкіна в Одесі, вона складається з іншого: з фасадів і платанів, із сухого літнього повітря і щасливих людей - я її такою пам'ятаю. Якщо українці хочуть розмежування з культурою імперії та вибудовування власних національних орієнтирів, це їхнє право. Ні Пушкіна, ні вулицю, ні українців я через це менше любити не стану", - зазначив гуморист.

Роднянський у відповідь написав, що не згоден із ним і додав, що не хоче "дарувати Росії видатних письменників, кінематографістів і поетів, чиї імена нерозривно пов'язані з Одесою".

Максим Галкін / інфографіка: Главред

Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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Зазначимо, син Максима Галкіна та Алли Пугачової не перестає дивувати своїми здібностями, нещодавно він похвалився змодельованою з гральних карт складною фігурою.

А також Максим Галкін показав архівні кадри програми "Лучше всех!", ведучим якої він був на російському "Первом канале" і подякував команді, яка тоді з ним працювала.

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