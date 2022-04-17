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"Вони це жруть і не можуть воювати": Дурнєв показав, чим годують окупантів

17 квітня 2022, 18:21

Дурнєв показав, чим годують українських військових і окупантів.

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Сухпайок окупантів / скріншот

Російські війська прийшли вбивати, мародерити та красти в будинках українців їжу. Голодні окупанти влаштовують цинічні злочини, але це не дивно.

Український ведучий Олексій Дурнєв показав, чим годують окупантів і як виглядає їх сухпайок.

У своїй програмі Їжа Дурнєва він разом з Лерою Мандзюк порівняв сухпайок ЗСУ і сухпайок армії Росії.

"Воно як виглядає бридко, таке ж і на смак", - говорить Мандзюк про сухпайок окупантів.

При цьому Дурнєв зазначив, що окупантам від цього сухпайка точно стає погано.

"Окупанти це жруть, їм стає погано і вони не можуть воювати", - зазначив Дурнєв.

Також ведучий спробував, чим годують українських військових.

До складу входить: каша, борщ з м'ясом, паштет і багато інших продуктів.

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російські війська Олексій Дурнєв
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