Плюс один: Мірошниченко показали прийомну доньку

Інна і Тимур Мірошниченки рівно рік тому почали процес пошуку своєї доньки.

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Інна і Тимур Мірошниченки вдруге стали прийомними батьками / Колаж Главред, фото скріншот Instagram/inna_mi

Юрист і телеведуча Інна Мірошниченко та її чоловік телеведучий Тиму показали свою другу прийомну доньку.

Відповідним відео вони поділилися на своїй сторінці в Instagram.

Пара показала, як до них підбігає світленька і струнка дівчинка. Батьки обіймають її, цілують і навіть беруть на ручки.

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У коментарях біля пари багато хто став висловлювати своє захоплення і підтримку.

Хто такий Тимур Мірошниченко? Тимур Мірошниченко - український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення та ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".

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Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей і додав, що коштів має бути багато.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.

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