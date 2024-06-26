Плюс один: Мірошниченко показали прийомну доньку

Юрист і телеведуча Інна Мірошниченко та її чоловік телеведучий Тиму показали свою другу прийомну доньку.
Відповідним відео вони поділилися на своїй сторінці в Instagram.
Пара показала, як до них підбігає світленька і струнка дівчинка. Батьки обіймають її, цілують і навіть беруть на ручки.
У коментарях біля пари багато хто став висловлювати своє захоплення і підтримку.
Хто такий Тимур Мірошниченко?
Тимур Мірошниченко - український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення та ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".
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Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей і додав, що коштів має бути багато.
Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.
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