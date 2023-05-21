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Плюс один Джонсонюк: Борис Джонсон увосьме стане батьком

Анна Підгорна
21 травня 2023, 16:48 оновлено 21 травня, 16:49
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Керрі Джонсон повідомила, що перебуває на крайніх термінах вагітності.
Борис Джонсон, Керрі Джонсон
Борис і Керрі Джонсон очікують на третю дитину / instagram.com/carrielbjohnson

Британський державний діяч, політик і колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон через лічені тижні стане батьком вдруге. Його третя дружина, громадська діячка Керрі Джонсон (Саймондс), повідомила про це на своїй сторінці в Instagram.

Жінка зараз знаходиться на 8 місяці вагітності, і зазначає, що цей шлях був для неї досить складним. Ймовірно, крім делікатного становища її вимотувало і виховання двох малюків-погодок від Джонсона - сина Вілфреда Лорі Ніколаса (2020 р.н.) і доньки Ромі Айріс Шарлотт (2021 р. н.).

"Новий член команди з'явиться всього за кілька тижнів! Я відчувала себе досить виснаженою за останні 8 місяців, але ми не можемо дочекатися зустрічі з цим малюком. Вілф дуже радий знову стати старшим братом і базікає про це без угаву. Думаю, що Ромі поняття не має, що відбувається... Але вона скоро зрозуміє!" - пише Керрі.

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Вона також опублікувала два знімки: себе на прогулянці з Вілфом і Ромі, а також пухку дитячу ручку, яка ніжно погладжує її вагітний животик.

Малюк, який повинен з'явитися в родині Джонсонів влітку, буде для політика восьмою дитиною. У нього є четверо дітей від другого шлюбу - дві доньки, Лара Леттіс Джонсон (нар. 1993) та Касія Пічез Джонсон (нар. 1997), і два сини, Майло Артур Джонсон (нар. 1995) та Теодор Аполло Джонсон (нар. 1999), і ще одна позашлюбна донька Стефані (нар. 2009).

Керрі Джонсон з дітьми Вільфредом та Ромі
Керрі Джонсон з дітьми Вілфредом та Ромі / instagram.com/carrielbjohnson

Раніше стало відомо, що українська топ-модель Алла Костромічова вагітна вдруге. Манекенниця показала значний животик в розкішному образі.

Також донька Джонні Деппа і Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп вперше розповіла про своє нове любовне захоплення, і продемонструвала пристрасний поцілунок з обраницею.

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