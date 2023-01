26-річний Джафар Джексон - син Джермейна Джексона, старшого брата Майкла. І ця роль стане для дебютом у великому голлівудському кіно.

Племінник Майкла Джексона зіграє його у фільмі від продюсера "Богемської рапсодії" / https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Племінник легендарного музиканта Майкла Джексона, Джафар, зіграє його в біографічному фільмі від маститого режисера Антуана Фукуа. Про це сам постановник написав на своїй сторінці в Instagram.

Продюсує фільм Грем Кінг, який раніше прославився завдяки "Богемській рапсодії" – іншому байопіку про рок-групу Queen і її соліста Фредді Мерк'юрі. Сценарій напише триразовий номінант на премію "Оскар" Джон Логан, який працював над фільмом "007: Координати "Скайфолл".

Байопік отримав назву "Майкл", а його вихід запланували на 2024 рік.

26-річний Джафар Джексон - син Джермейна Джексона, старшого брата Майкла. Хлопець з 12 років професійно займається музикою, але роль свого дядька стане для нього кінодебютом.

"Я познайомився з Джафаром більше двох років тому і був вражений тим, наскільки органічно він втілює дух і особистість Майкла. Це було щось настільки потужне, що навіть після всесвітнього кастингу стало ясно, що він єдина людина, яка може взяти на себе цю роль", – говорить продюсер Кінг.

