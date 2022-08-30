Поп-король Шредінгера: американська журналістка розповіла, чому смерть Майкла Джексона - обман

Смерть Майкла Джексона: американська журналістка розкрила подробиці / pixabay.com

Легенда поп-музики, співак, танцюрист і філантроп Майкл Джексон помер 13 років тому в результаті зупинки серця через передозування лікарськими препаратами.

Хоч за прощальною церемонією з Джексоном стежили мільярди людей по всьому світу, багато хто вважає смерть і поховання артиста однією величезною містифікацією, і вірять, що він все ще живий.

Однією з прихильниць цієї теорії є Перл Джуніор, американська журналістка, яка спеціалізується на розслідуваннях містифікацій. Особливе місце в її кар'єрі займає Майкл Джексон і його загибель - вона виступає експертом в питаннях містифікації загибелі поп-короля, випустила 4 документальних фільм про це, кілька книг і статей.

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Showdream, спираючись на інтерв'ю Перл для 5 каналу, розповіли кілька цікавих фактів, виходячи з яких журналістка береться стверджувати, що Майкл Джексон все ще живий.

Відомо, що під час церемонії прощання труна артиста була закритою - мертвим Джексона бачило дуже мало людей, включаючи лікаря Конрада Мюррея, який зробив йому смертельну ін'єкцію.

Журналістка припускає, що в труні насправді був двійник або манекен, а сам співак був присутній на своїх похоронах - серед запрошених була помічена жінка в світлій перуці, яка була схожа на Джексона, як дві краплі води.

Також Перл Джуніор зазначає: всупереч тому, що Джексон був нібито похований на кладовищі Форест-Лаун в передмісті Лос-Анджелеса, його ім'я не значиться в реєстрі поховань Каліфорнії.

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