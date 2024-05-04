Племінниця короля серйозно порушила протокол: як відреагував Чарльз

Утім Король Чарльз не розсердився, а посміхався у відповідь на такий жест родички.

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Чарльз III потрапив у цікаву ситуацію/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Племінниця короля Чарльза Зара Тіндалл обійняла його, коли він відвідав Королівську кінну виставку у Віндзорі після повернення до своїх офіційних громадських обов'язків цього тижня.

За даними Бі-Бі-Сі, король, який наразі проходить курс лікування від раку, відвідав виставку в п'ятницю вдень. Виглядаючи розслабленим і усміхненим, він обійняв свою племінницю на заході в Беркширі, який часто відвідувала його покійна мати королева Єлизавета II.

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії. відео дня

Фото "непротокольних" обіймів можна подивитися тут

Це був третій захід короля за чотири дні після того, як минулої п'ятниці було оголошено, що він повернеться до громадських обов'язків.

У вівторок він відвідав онкологічне відділення в Лондоні, де розповів пацієнтам про "шок", коли вони почули діагноз раку. Коли його запитали, як він почувається, він відповів: "Я в порядку, спасибі. Не так уже й погано".

Зазначимо, що такі обійми є порушенням королівського протоколу. Однак на обличчі короля Чарльза з'явилася посмішка, коли його племінниця формально порушила суворий протокол королівської сім'ї, обійнявши короля на публічному заході.

Чарльз III - останні новини

Нагадаємо, раніше Король Чарльз розповів пацієнтам про "шок", коли дізнався про онкологічний діагноз. Монарх розговорився, коли повернувся до громадських заходів після відвідин лікарні, де підтримував пацієнтів із таким самим діагнозом.

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III приступив до розробки плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

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