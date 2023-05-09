Перший півфінал Євробачення-2023: Юлія Саніна відкрила крутим виступом конкурс

Ефектна пісня, стильний наряд і неповторний вайб солістки The Hardkiss "порвали" Ліверпуль.

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Юлія Саніна відкрила своїм виступом перший півфінал Євробачення-2023 / instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/eurovision

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна була удостоєна честі вести прямий ефір першого півфіналу музичного конкурсу Євробачення-2023. Співачка не раз зізнавалася, що готувалася до цієї ролі вкрай старанно, адже це перший подібний досвід для неї.

Куди більш впевнено Саніна відчула себе на сцені, як співачка - пісня "Маяк" в її виконанні відкривала концерт. Міжнародна публіка сприйняла виступ солістки The Hardkiss з величезним ентузіазмом.

На сцену Саніна вийшла в шкіряній сукні з "палаючим" подолом, і виглядала дуже ефектно. Вона трималася дуже впевнено, і ніщо не видавало її хвилювання.

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Виконана Юлією Саніною в Ліверпулі пісня "Маяк" символізує об'єднання країн музикою. Єднання і справді вийшло дуже ефектним.

Дивіться фрагмент виступу фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної на відкритті першого півфіналу Євробачення-2023:

Раніше стало відомо, що після першої репетиції конкурсного номера гурту Tvorchi на Ліверпульській сцені, букмекери знизили шанси українських артистів на перемогу на Євробаченні-2023.

Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги на торішньому конкурсі українського фолк-хоп-колективу Kalush, однак через війну проведення конкурсу в нашій країні стало неможливим.

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