Євробачення-2023: букмекери серйозно опустили Україну після першої репетиції TVORCHI в Ліверпулі

Український гурт TVORCHI вперше вийшов на сцену Євробачення в Ліверпулі, але букмекери опустили наші шанси на перемогу.

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Євробачення 2023 букмекери / колаж Главред, фото EBU, Суспільне

Євробачення 2023 починається вже 9 травня. Тоді відбудеться перший півфінал конкурсу. Україна цього року автоматично потрапляє до фіналу.

Український гурт TVORCHI вже прибув до Ліверпуля. 4 травня група провела першу репетицію номера на Євробаченні-2023, на який витратили майже 3 мільйони гривень.

Хлопці вперше показалися в ефектних костюмах від українського дизайнера Івана Фролова.

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TVORCHI на Євробаченні 2023 / суспільне

Сцену Євробачення-2023 на арені M&s Bank Arena TVORCHI підсвітили синьо-жовтими вогнями і створили вражаючу композицію з екранів і фонів, на яких з'являється обличчя Джеффрі Кенні і сходить сонце.

Перша репетиція TVORCHI на Євробаченні 2023

У постановці також беруть участь два танцівника в чорному.

Ось тільки після першої репетиції TVORCHI букмекери опустили шанси України і викинули з 3-йки фаворитів.

Євробачення-2023 букмекери

Євробачення 2023 ставки букмекерів / скріншот

Варто відзначити, що після першої репетиції України шанси на перемогу знову впали.

Перше місце займає Швеція, на другому залишилася Фінляндія, а на третє місце вискочила Франція потіснивши групу TVORCHI на четверте місце.

Дивіться відео, з якою піснею TVORCHI представлять Україну на Євробаченні 2023

Коли пройде Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.

13 травня відбудеться грандіозний фінал.

Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги група Kalush, проте через війну проведення конкурсу стало неможливим.

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