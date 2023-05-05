Євробачення-2023: букмекери серйозно опустили Україну після першої репетиції TVORCHI в Ліверпулі

Євробачення 2023 починається вже 9 травня. Тоді відбудеться перший півфінал конкурсу. Україна цього року автоматично потрапляє до фіналу.
Український гурт TVORCHI вже прибув до Ліверпуля. 4 травня група провела першу репетицію номера на Євробаченні-2023, на який витратили майже 3 мільйони гривень.
Хлопці вперше показалися в ефектних костюмах від українського дизайнера Івана Фролова.
Сцену Євробачення-2023 на арені M&s Bank Arena TVORCHI підсвітили синьо-жовтими вогнями і створили вражаючу композицію з екранів і фонів, на яких з'являється обличчя Джеффрі Кенні і сходить сонце.
Перша репетиція TVORCHI на Євробаченні 2023
У постановці також беруть участь два танцівника в чорному.
Ось тільки після першої репетиції TVORCHI букмекери опустили шанси України і викинули з 3-йки фаворитів.
Євробачення-2023 букмекери
Варто відзначити, що після першої репетиції України шанси на перемогу знову впали.
Перше місце займає Швеція, на другому залишилася Фінляндія, а на третє місце вискочила Франція потіснивши групу TVORCHI на четверте місце.
Дивіться відео, з якою піснею TVORCHI представлять Україну на Євробаченні 2023
Коли пройде Євробачення 2023
67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.
13 травня відбудеться грандіозний фінал.
Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги група Kalush, проте через війну проведення конкурсу стало неможливим.
Читайте також: