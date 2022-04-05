Перевзувся в польоті: Валерій Меладзе, який закликав до "миру", дає концерти в Росії

Валерій Меладзе продовжив виступати в РФ після того, як засуджував війну в Україні / Instagram

Російський співак Валерій Меладзе був у числі перших артистів РФ, хто 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного військового вторгнення військ окупантів в Україну, засудив війну і закликав до припинення бойових дій і мирних переговорів.

За своє висловлювання музикант навіть потрапив в список неугодних артистів, яким заборонено виступати на території РФ.

Однак ні його "мирні настрої", ні заборона російської влади не зупинила Меладзе. Він відновив концертну діяльність в Росії - виступив на закритій вечірці в Санкт-Петербурзі.

"Десь в Пітері зараз виступає Валєрчик. На дні народження подруги. Вітаю, звичайно, але, як ви розумієте, не від щирого серця",- повідомляється в Telegram-каналі Admin.anshlak.

Чинити опір агресору Валерій Меладзе зміг трохи більше місяця. Очевидно гонорар здався співакові дорожче пам'яті про те, що колись саме в українському Миколаєві в ньому розгледіли справжнього артиста. Миколаївська рок-група Діалог стала в далекому 1989 році для братів Меладзе сходами для підйому на музичний Олімп.

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Поки Валерій Меладзе зраджує свої переконання на сцені країни-агресора, його невістка, співачка Віра Брежнєва працює волонтером і допомагає українським біженцям.

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