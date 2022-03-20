Віра Брежнєва разом з донькою рятують біженців з України / instagram.com/ververa/

Співачка Віра Брежнєва в даний час працює волонтером в польському місті Любліні разом з однією з дочок.

"Вночі снилися танки, вибухи і зруйновані будинки, і хотілося вірити, що це сон, Але я прокинулася, а реальність в Україні ще страшніша", — розповіла співачка в stories, пише 1news.az.

Співачка повідомила, що в Центрі Допомоги займається збором гуманітарної допомоги для біженців по всій Європі.

"Ця робота не оплачується, але вона, крім втоми, приносить дуже велику користь", - зазначає Брежнєва, підкреслюючи, що займається благодійністю протягом 16 років.

Також Віра публікує знімки, зроблені в притулках для біженців в різних містах.

instagram.com/ververa/

instagram.com/ververa/

Також раніше повідомлялося, що австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну. Все сталося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.

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