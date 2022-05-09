Парад лицемірства: Лоліта на 9 травня згадала діда-ветерана і Львів, але забула про війну в Україні

Лоліта на 9 травня згадала діда-ветерана і Львів, але забула про війну в Україні / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Співачка Лоліта Мілявська родом із Закарпаття, до початку повномасштабної війни в Україні її мати і дочка жили в Києві. У перші дні артистка зі сльозами на очах благала врятувати її сім'ю, але як тільки її близькі опинилися поруч, Лоліта вмить забула про війну. З тих пір вона лише скаржилася на санкції в рф, і продовжувала гастролювати.

Але 9 травня, в День перемоги, Мілявська опритомніла - згадала і рідний Львів, і дідуся, який був учасником Другої світової війни.

"Діда, ти кожен раз в цей День витирав з обличчя так, щоб ніхто не бачив, сльозу.. Але я, років п'яти, завжди це помічала, коли трималася за Твою руку.. Ти назавжди у Львові. І мої спогади, пов'язані з Парадами Перемоги, теж з цього міста, тому що це був ритуал! З Дідом на Парад! Тільки у мене відчуття свята, а у тебе, і я тільки зараз розумію, болі.. Ветеранів залишилося дуже мало, але є ще діти війни, як моя Мама. Вони генетично здригаються при цих словах, хоч пам'ятають вже добре повоєнні роки",- пише на своїй сторінці в Facebook артистка.

Іронічно, але жодного слова про війну, яка йде зараз, вона не написала. Ні про нових дітей війни, ні про ветеранів, ні навіть про біль і сльози, які приносить сучасний фашизм.

Пригадала Лоліта і фразу, яка, як вона вірно підмітила, звучала в кожному будинку після Великої Вітчизняної: "Аби не було війни". Правда і її не змогла дописати - слово "війна" магічним чином зникло з лексикону проросійських зірок: "Спасибі Бабусям і Дідусям за прищеплену повагу до хліба, до праці. Та й за фразу, яка звучала в кожній родині після Великої Вітчизняної "Аби не було..."

У коментарях подібний пост з боку Лоліти визнали лицемірством, адже навряд її дідусь був би радий її мовчанню і схилянню перед країною-агресором, поки та бомбить їх рідний Львів:

"Ветеранів залишилося дуже мало і вони зараз переживають другу окупацію України рашистами. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Слава Україні!"

"Аби не було..." Верх цинізму згадувати цю фразу сьогодні!!!! Невже, ви дійсно настільки жорстокі, що можете робити вигляд, що війни немає?! Робити вигляд що Росія не напала на "братську країну"?!! Тисячі людей! Сотні міст і сіл! Україна в руїнах і стражданнях. Але ж Діда ваш все бачить звідти..."

"Сучасна Росія більше не має відношення до цієї великої події!"

"Те, що вона з України, вона ніколи не приховувала, зараз вона транслює себе як пересічна росіянка. У сфері того, що я бачу в Україні, це величезний біль і трагедія на тлі жахливої брехні... Бійтеся не ворогів, а тих, з чиєї мовчазної згоди все відбувається - це теж вибір".

"Дід, напевно, в труні перевертається, дивлячись з небес, що рашисти роблять з містами, селами України. Смерть, розруха, фашистів перевершили у всьому. Тож не згадуйте свою Батьківщину, яку ви зрадили, відщепенці".

"А тепер на ваш улюблений Львів летять ракети з вашої нової улюбленої Батьківщини. Вам не можна писати ні слова про фашизм. Він серед вас".

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