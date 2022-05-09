УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Парад лицемірства: Лоліта на 9 травня згадала діда-ветерана і Львів, але забула про війну в Україні

9 травня 2022, 16:30

Співачку "рознесли" в коментарях за цинічне замовчування трагедії, яку навряд чи схвалив би її героїчний предок.

false
Лоліта на 9 травня згадала діда-ветерана і Львів, але забула про війну в Україні / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Співачка Лоліта Мілявська родом із Закарпаття, до початку повномасштабної війни в Україні її мати і дочка жили в Києві. У перші дні артистка зі сльозами на очах благала врятувати її сім'ю, але як тільки її близькі опинилися поруч, Лоліта вмить забула про війну. З тих пір вона лише скаржилася на санкції в рф, і продовжувала гастролювати.

Але 9 травня, в День перемоги, Мілявська опритомніла - згадала і рідний Львів, і дідуся, який був учасником Другої світової війни.

"Діда, ти кожен раз в цей День витирав з обличчя так, щоб ніхто не бачив, сльозу.. Але я, років п'яти, завжди це помічала, коли трималася за Твою руку.. Ти назавжди у Львові. І мої спогади, пов'язані з Парадами Перемоги, теж з цього міста, тому що це був ритуал! З Дідом на Парад! Тільки у мене відчуття свята, а у тебе, і я тільки зараз розумію, болі.. Ветеранів залишилося дуже мало, але є ще діти війни, як моя Мама. Вони генетично здригаються при цих словах, хоч пам'ятають вже добре повоєнні роки",- пише на своїй сторінці в Facebook артистка.

Іронічно, але жодного слова про війну, яка йде зараз, вона не написала. Ні про нових дітей війни, ні про ветеранів, ні навіть про біль і сльози, які приносить сучасний фашизм.

Пригадала Лоліта і фразу, яка, як вона вірно підмітила, звучала в кожному будинку після Великої Вітчизняної: "Аби не було війни". Правда і її не змогла дописати - слово "війна" магічним чином зникло з лексикону проросійських зірок: "Спасибі Бабусям і Дідусям за прищеплену повагу до хліба, до праці. Та й за фразу, яка звучала в кожній родині після Великої Вітчизняної "Аби не було..."

У коментарях подібний пост з боку Лоліти визнали лицемірством, адже навряд її дідусь був би радий її мовчанню і схилянню перед країною-агресором, поки та бомбить їх рідний Львів:

"Ветеранів залишилося дуже мало і вони зараз переживають другу окупацію України рашистами. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Слава Україні!"

"Аби не було..." Верх цинізму згадувати цю фразу сьогодні!!!! Невже, ви дійсно настільки жорстокі, що можете робити вигляд, що війни немає?! Робити вигляд що Росія не напала на "братську країну"?!! Тисячі людей! Сотні міст і сіл! Україна в руїнах і стражданнях. Але ж Діда ваш все бачить звідти..."

"Сучасна Росія більше не має відношення до цієї великої події!"

"Те, що вона з України, вона ніколи не приховувала, зараз вона транслює себе як пересічна росіянка. У сфері того, що я бачу в Україні, це величезний біль і трагедія на тлі жахливої брехні... Бійтеся не ворогів, а тих, з чиєї мовчазної згоди все відбувається - це теж вибір".

"Дід, напевно, в труні перевертається, дивлячись з небес, що рашисти роблять з містами, селами України. Смерть, розруха, фашистів перевершили у всьому. Тож не згадуйте свою Батьківщину, яку ви зрадили, відщепенці".

"А тепер на ваш улюблений Львів летять ракети з вашої нової улюбленої Батьківщини. Вам не можна писати ні слова про фашизм. Він серед вас".

читайте такожВерх цинізму: Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українською

Раніше російський музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич розповів, чому президент-артист кращий за президента-кдбшника.

Інші новини:

viber
війна в Україні шоу-бізнес 9 травня Лоліта Лоліта Мілявська новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Ретроградний Меркурій 10 травня: Рибам - повернення додому, Козерогам - борги, Овнам - крадіжкаРетроградний Меркурій 10 травня: Рибам - повернення додому, Козерогам - борги, Овнам - крадіжка Смуга невдач закінчиться: п'ять знаків зодіаку чекає щасливе майбутнєСмуга невдач закінчиться: п'ять знаків зодіаку чекає щасливе майбутнє Синоптики розповіли, коли Україну накриє спекаСиноптики розповіли, коли Україну накриє спека У танка знесло вежу: росіяни поплатилися життям за подавлену пшеницюУ танка знесло вежу: росіяни поплатилися життям за подавлену пшеницю ЗСУ підбили Нептуном російський корабель "Адмірал Макаров" – нардепЗСУ підбили Нептуном російський корабель "Адмірал Макаров" – нардеп
Підтримайте Главред

Останні новини

17:51

Велике щастя і сімейне благополуччя: кому зі знаків пощастить в коханні влітку

17:19

У Путіна відмовилися від авіації на параді через загрозу удару ЗСУ по військових літаках РФ - РНБОВідео

17:18

Хана Росії: навіщо Путін скасував польоти авіації на параді 9 травняПогляд

17:06

"Я в очікуванні страшного ядерного удару по Києву": Арестович потролив Путіна

17:04

Доплясалися: Кіркорову і компанії заборонили в'їзд ще в одну країну ЄвропиВідео

Реклама
17:02

"Безсмертний полк" на смітнику: росіяни на параді несли портрети фейкових дідів, які потім викинулиВідео

16:47

Син кричав "нехай мене вб'є бомбою": Єфросиніна розповіла, чому відчуває себе поганою матір'ю

16:30

Парад лицемірства: Лоліта на 9 травня згадала діда-ветерана і Львів, але забула про війну в УкраїніВідео

16:22

Найсмачніша і хрустка закуска з багета в яку закохуються з першого шматочкаВідео

16:16

Десятки окупантів здалися у полон на Харківщині після того, як їх оточили ЗСУВідео

16:15

Гороскоп на червень 2022 для всіх знаків зодіаку: Терезам - несподівані гроші, Стрільцям - заздрість

16:11

Нікчемна промова Путіна, або Чому війна в Україні не закінчиться в травніПогляд

15:54

Ембарго на нафту та обмеження проти Кабаєвої: Євросоюз готується до удару санкціями по РосіїВідео

15:34

Прикмети на 10 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день травняВідео

15:32

Негайно вивести війська з України і почати переговори: генсек НАТО звернувся до Путіна у День перемоги

15:31

Померла 36-річна видавець L'officiel Austria і невістка екс-міністра юстиції Світлана Лавринович

14:45

Верх цинізму: Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українськоюВідео

14:10

"Залізний Чмоня": у Мережі підняли на сміх черговий "аналоговнєт" на параді в Росії

14:04

Посла РФ у Польщі Андрєєва облили червоною фарбою - люди кричали "фашисти", він поїхав з поліцієюВідео

14:03

Путін наступив на граблі Гітлера: чому на Росію чекає розгромПогляд

Реклама
13:56

Співачка Нюша освоює нову професію після втечі з Росії

13:36

Дорожники відновили сполучення між Києвом і Полтавою по трасі М-03: відео

13:09

Марш курсантів і сумний Іскандер: чому парад у Москві пройшов майже без техніки і військовихПогляд

13:07

Україна не хотіла атакувати Крим, а НАТО - Росію: Подоляк розніс промову Путіна на 9 травняВідео

13:03

"Його кінець близький": Арестович назвав ключову фразу в промові Путіна на параді в Москві

13:00

Гороскоп на завтра, 10 травня 2022: Левам – щасливі зміни, Козерогам – вороги, Водоліям - везіння

12:29

Як пройшов парад 9 травня у Москві: без авіації, з мінімумом техніки та лицемірною промовою ПутінаВідео

12:20

Сотні мільярдів євро для України: в ЄС запропонували віддати Києву гроші Центробанку РосіїВідео

12:13

Окупанти в паніці спалили свою техніку, аби не воювати в Україні

11:45

Прикмети на 9 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:41

Петросян раптово заступився за Галкіна, який втік з Росії

11:26

Діти малювали їжу: Наталя з Маріуполя розповіла про життя під бомбардуваннями на АзовсталіВідео

11:26

"Ми ж банда?": Дурнєв закликав не сваритися і похвалив неймовірне єднання українців

11:09

Країна-вандал: як Росія воює з музеями і кладовищами в УкраїніПогляд

11:07

Юрій Луценко вдруге став дідом

10:59

Точні удари по позиціях ворога: бійці ЗСУ розбили три САУ військ Росії у Харківській областіВідео

10:56

Росіяни кинулися на пошуки своїх в Україні: надійшло 32 тисячі звернень - МВС

10:47

Лікувався отруйною жабою від похмілля: в РФ помер колишній топменеджер ЛукойлуВідео

10:08

Гроші ллються рікою: двом знакам зодіаку потужно підфартить з фінансами в травні 2022

10:05

Не хочуть йти на війну: у РФ спалили вже сьомий за рахунком військкомат

Реклама
10:04

"Пропустили заняття з топографії": велика партія "визволителів" з РФ повернулася додому в мішкахВідео

09:54

На Україну очікує два дні перемоги - Хрещатик побачить парад: Зеленський привітав з 9 травняВідео

09:43

Селін Діон згадала Україну на день матері

09:28

ЗСУ перетворили на металобрухт останню версію російського бойового танкаВідео

09:24

В Україну йде небезпечна погода: синоптик попередив про дощі, грози та заморозкиВідео

09:16

Чому Росія відкрито не оголосить повномасштабну війну до осеніПогляд

08:35

Зеленський нагородив Патрона медаллю і познайомив знаменитого пса-сапера з ТрюдоВідео

08:32

З Днем Перемоги красиві привітання і душевні картинки

08:25

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2022: Близнюкам – інтриги недругів, Стрільцям - солідний дохід

08:22

Як врятувати захисників Маріуполя на Азовсталі: військовий експерт назвав умовуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти