Андрій Макаревич розповів, чому президент-артист кращий за президента-кдбшника - віщий анекдот

Андрій Макаревич розповів віщий анекдот з життя / facebook.com/makarevichav

Російський музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич розповів анекдот з минулого життя, який став реальністю.

Так, артист, який виступає проти війни в Україні і засуджує політику рф, згадав про розмову, яка відбулася в нього з його товаришем близько 15 років тому, імовірно під час другого терміну президентства путіна.

Вже тоді у Макаревича закралися сумніви в тому, що він - підходяща кандидатура для управління країною.

"Років п'ятнадцять тому трапилася у мене суперечка з моїм товаришем. Я висловлював обережний сумнів у тому, що співробітник КДБ - найкраща професія для президента країни. Мій товариш запевняв мене, що краще і бути не може: всебічна підготовка, інформованість про реальний стан речей, відповідальність, любов до Батьківщини... "Ну а ким, по твоєму, він повинен бути?"- говорив він. "Ну не артистом же!" - розповів музикант.

Зараз Макаревич почасти із захопленням, почасти з жалем зазначив, наскільки іронічним і життєвим виявився цей побутовий анекдот, коли путін, як колишній співробітник КДБ виявився дискредитований кривавою війною, розв'язаною ним проти України, а Володимир Зеленський, як колишній артист, показав дивовижну силу і стійкість. "У дивовижному світі живемо", - пише артист.

Андрій Макаревич розповів віщий анекдот з життя / facebook.com/makarevichav

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Раніше Андрій Макаревич відвідав вечірку до Дня народження Алли Пугачової в Ізраїлі, за що отримав масу негативу на свою адресу.

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