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"Буде концерти давати в бункері для Путіна": Лоліта розлютила мережу новим постом

12 квітня 2022, 18:46

Народ намагається достукатись до совісті Мілявської.

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Лоліта Мілявська дає концерти в Москві, поки в її країні гинуть люди / instagram.com/lolitamilyavskaya

Співачка Лоліта Мілявська вважає за краще ігнорувати війну в Україні, натомість дає концерти в РФ, міркує про життя в своєму блозі, і скаржиться на високі ціни через санкції.

Спершу артистка говорила про напад російських окупантів на Україну, але лише в контексті того, що в Києві залишилися її дочка і мати. Як тільки її рідні опинилися в безпеці, вона втратила до трагедії, яка розгортається на її батьківщині, всякий інтерес.

Більш того, на своїй сторінці в Instagram Мілявська випустила анонс виступу в Москві в прийдешню п'ятницю. Обурені фанати засудили співачку за таку холоднокровну байдужість, і вважають її концерт під час війни в Україні бенкетом під час чуми.

Під постом Лоліти з'явилися сотні коментарів про те, як Лоліта Мілявська, колись улюблениця українського народу, стала гірким розчаруванням:

"Які [неценз.] концерти , якщо на вашій батьківщині війна, люди гинуть. Як ви так можете???"

"Лоліта, невже зараз час для ваших концертів? Завжди поважала і захоплювалася вами, а сьогодні не розумію, як ви можете так чинити? Ви ж розсудлива людина..."

"Продалася".

"Лоліта, ти зараз у своєму розумі?"

"У Маріуполі коли концерт????"

"До кінця днів тобі там концерти давати, співай поки співається..."

"Співаєш? Радієш? А твій народ плаче, де совість, Лола? Або гроші затьмарили її?"

"Скоро вона буде концерти давати в бункері для Путіна. Це означає ,що у цих осіб на першому місці гроші, совість [втратила - неценз.]".

Лоліта Мілявська народилася в місті Мукачево, Закарпатської області. Перші кроки на музичному терені робила саме в Україні. У 2014 році виступила на підтримку анексії Криму, а під час одного з інтерв'ю на радіо зізналася, що вважає Путіна генієм.

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Раніше сестра Корольової, яка відмовчується з приводу війни в Україні, продемонструвала активну громадянську позицію, і записала колискову українською мовою і показала кадри нападу РФ на Україну.

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