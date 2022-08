Тато не пишається: батько Ілона Маска розповів, чому не вважає мільярдера особливим

Тато Ілона Маска не пишається ним - Еррол Маск розповів, чому / twitter.com/jairbolsonaro

76-річний Еррол Маск, бізнесмен, інженер і батько найбагатшої людини на землі Ілона Маска, заявив, що зовсім не пишається досягненнями сина.

"Я знаю, це звучить дивно, та у нас в родині прийнято так думати. Зараз йому 50, а я все ще думаю про нього як про маленького хлопчика. Але йому 50, я маю на увазі, що він майже стариган", - заявив Еррол в інтерв'ю в австралійському радіошоу The Kyle and Jackie O Show. Звукову транскрипцію розмови виконав The Daily Mail.

На думку чоловіка, успіхи Ілона не такі вже і вражаючі, так як всі члени його сім'ї так чи інакше домоглися певного успіху. На питання, чи пишається він своїм первістком-генієм, Маск-старший задумався, і відповів: "Ні. Ви знаєте, ми сім'я, яка займається багатьма речами протягом тривалого часу. Це не так, як якщо б ми раптом почали щось робити".

Крім того, батько Ілона розчарований його способом життя - він погано харчується, не стежить за собою, занадто багато працює і все ще самотній у свої 50.

У той же час Еррол завагався, коли у нього запитали, звідки ж у Ілона з'явилася його геніальність. На це Маск-старший віджартувався, що, ймовірно, від молочника, який до них заходив, але явно не від нього або Мей (мама Ілона Маска, перша дружина Еррола, модель і письменниця).

З усіх семи визнаних ним дітей, Еррол вважає "своєю радістю і гордістю" Кімбала Маска - всесвітньо відомого ресторатора. Особливо він радіє тому, що Кімбал знайшов собі вірну супутницю, яка пожертвувала кар'єрою заради сім'ї. "Він (Кімбал - прим. редактора) любить людей і людство. Я часто згадую, як купив для нього касету Луї Армстронга What a Wonderful World (Який чудовий світ). Дружина постійно поруч з ним, і це дуже-дуже добре. У Ілона цього немає, і я переживаю за нього", - каже Еррол.

