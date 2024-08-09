Залишився скелет: російська актриса й учасниця комедійного шоу екстремально схудла

Російська актриса Катерина Варнава жахнула шанувальників зовнішнім виглядом.

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Катерина Варнава сильно схудла / Колаж Главред, фото Instagram/kativarnava

Російська актриса і учасниця комедійного шоу "Камеді Клаб" Катерина Варнава, яка спробувала говорити з приводу військового вторгнення Росії в Україну, жахнула росіян своїм зовнішнім виглядом.

Отже струнка Варнава має буквально анорексичний вигляд і зовсім не схожа на себе колишню. Як пишуть пропагандистські ЗМІ, не так давно Катерина Варнава зізналася, що півроку тому переживала непростий період. Тоді зірка впала в депресію, а ще набрала 25 кілограмів, через що її навіть запідозрили у вагітності.

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Однак тепер вона схудла і виглядає практично хворобливою. Росіяни стали писати, що Варвару складно впізнати, а також, що вона має вигляд, як справжній скелет.

Хто така Катерина Варнава Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом. У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що актриса в перші дні вторгнення підтримала Україну. "Протягом кількох годин, я не розумію, в якому паралельному світі я перебуваю... дуже хвилююся, дуже переживаю за близьких, за друзів, за колег. У соціальних мережах мені надходять одне за одним повідомлення про те, що зараз відбувається... різні дуже полярні повідомлення... від прохань не мовчати до персональних звинувачень і погроз. Я дивлюся ваші відео з ваших будинків і вулиць, читаю коментарі про те, як страшно... І повірте... нам страшно не менше. Ми шоковані, нам боляче, соромно... Навіщо це все відбувається? Для чого? Тут не буде переможців, якщо все так продовжиться".

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