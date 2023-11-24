'Відчуття не дуже хороші': акторка серіалу 'Свати' різко висловилась про колег-росіян

Зірка серіалу "Свати" Соня Стеценко, яка народилася в російськомовній родині, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перейшла на українську мову.

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Акторка "Сватів" розкритикувала проросійських колег / Колаж: Главред, фото: instagram.com / sophie.stetsenko, instagram.com/svati_official

Українська акторка Соня Стеценко, яка здобула популярність завдяки ролі в серіалі "Свати", розповіла про своє життя після вторгнення Росії на територію України. Хоча російська мова домінувала в родині Соні, а також у навчанні, акторка прийняла важливе рішення перейти на українську мову. Про це акторка розповіла oboz.ua.

За словами матері Соні, російська мова завжди була основною в родині, але після російської агресії акторка припинила використовувати цю мову в побуті. Навіть під час спілкування із донькою, коли мати ненароком переходить на російську, Соня нагадує: "Мамо, рідненькою, будь ласка!". Це рішення стало своєрідним принципом для акторки, яка вирішила не використовувати російську мову у своєму житті після повномасштабного вторгнення РФ.

Зараз Софії Стеценко 20 років. Після вторгнення Росії вона вирушила до Праги, а потім переїхала до Канади, де зайнялася працею асистента на знімальних майданчиках та фестивалях. Нещодавно акторка повернулася до Києва, де вона проводить час із родиною.

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Згадуючи "Сватів", Соня визнала, що це для неї чудові спогади дитинства та цінний досвід. Проте вона відзначила, що позиція російських колег, які виявилися путіністами, розчарувала її.

"Для мене "Свати" – це добрі спогади дитинства та дуже крутий досвід. Але коли починаю згадувати колег… Через повномасштабне вторгнення відчуття не дуже хороші, тому що російські актори, які грали головні ролі, підтримують кремлівську агресію", – сказала Стеценко.

Акторка також відкидає чутки про свій вступ до російського театрального вишу та наголошує, що ніколи не працювала в Москві.

Нагадаємо, в інтерв'ю пропагандисту Ігорю Кольці, актриса Олеся Железняк, відома своєю підтримкою Путіна та участю у фільмі "Свати", заявила про необхідність єднання українців та росіян. Вона підкреслила "взаємозв'язок культур двох країн" та виступила проти поділу в сфері мистецтва.

Також російський актор Анатолій Васильєв, відомий за роллю Юрія Ковальова у серіалі "Свати", висловив своє враження від поведінки російської акторки Людмили Артем'євої, яка виконала роль його дружини. За його словами, Артем'єва вела себе на зйомках настільки грубо, що до неї не можна було навіть підійти, і він відчував себе невпевнено в її присутності.

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