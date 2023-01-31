Організатори Євробачення-2023 представили слоган та логотип конкурсу, навіяні Україною

Акцент був зроблений на єднання, яке і є головною місією пісенного конкурсу Євробачення.

Євробачення-2023 - організатори представили проукраїнські лого та слоган / instagram.com/eurovision

Міжнародний музичний конкурс Євробачення в 2023 році відбудеться в Ліверпулі - незважаючи на те, що в 2022 році перемогу здобули Kalush Orchestra з України, нашу країну через повномасштабну війну визнали недостатньо безпечною для проведення заходу такого масштабу.

Англія, чий учасник посів друге місце, взяла на себе зобов'язання організувати Євробачення, але з урахуванням національних особливостей та творчих ідей України. Так нещодавно на офіційному сайті Євробачення з'явилася новина про те, що завершилася розробка індивідуального логотипу для конкурсу в 2023 році.

Головним символом Євробачення в Ліверпулі стане "кардіограма" з різнокольорових сердець різних розмірів, які пульсують в такт музиці. Колірна гамма підібрана відповідно до відтінків національних прапорів Англії та України - рожево-червоний, жовтий, блакитний і темно-синій.

"Натхненні прапорами України та Великобританії, використовувані кольори покликані відобразити радість і різноманітність конкурсу. Барвистий ефект ЕКГ (електрокардіограми) створює ланцюжок сердець, кожне з яких реагує на ритм і звук, щоб проілюструвати колективне серцебиття всіх учасників Євробачення та глядачів", - розповідають організатори.

Над створенням лого працювали британське агентство Superunion та українська креативна студія Starlight Creative. На офіційній сторінці Євробачення в Instagram колірна гамма і лого були представлені в ролику під переможну пісню Kalush Orchestra - Stefania.

Що ж стосується слогану, то і тут організатори постаралися зробити акцент на єднанні, яке в кінцевому підсумку і є головною метою Євробачення. Слоган музичного конкурсу в 2023 році буде звучати так: "United by Music - Об'єднані музикою".

"Новий слоган демонструє унікальне партнерство між Сполученим Королівством, Україною та містом-організатором Ліверпулем, спрямоване на те, щоб донести пісенний конкурс Євробачення до публіки по всьому світу, а також неймовірну силу музики, що об'єднує спільноти", - вважають організатори музичного змагання.

Євробачення-2023 - організатори представили проукраїнські лого та слоган / instagram.com/eurovision

Раніше стало відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2023 в Ліверпулі. Музиканти раніше вже брали участь у відборі, проте тоді поступилися перемогою Go_A.

Між тим український музичний продюсер Ігор Кондратюк розкритикував вибір суддів - він вважав тернопільський дует недостатньо сильним і неконкурентоспроможним.

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