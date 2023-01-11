Kalush Orchestra презентували кліп на пісню "Щедрий вечір". У ньому знявся легендарний Арнольд Шварценеггер, який зробив полум'яну промову для українців.

Kalush Orchestra здивували фанатів новим кліпом зі Шварценеггером / скріншот з відео, УНІАН

Переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" фольк-реп-Група Kalush Orchestra презентувала кліп на новий трек "Щедрий вечір". Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі колективу.

За словами фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка, композиція була випущена ще в минулому році, але ролик остаточно змонтували тільки зараз. І спеціально для українців музиканти записали послання легендарного американського актора і продюсера Арнольда Шварценеггера.

Зйомки кліпу проходили на вулицях Лос-Анджелеса під час благодійного турне Kalush Orchestra в США.

"Коли ми були в США в турі, зняли відео на одну з наших пісень. Чисто на Гавкайте, навіть не думали, що вийде такий крутий кліп. Раніше на цих вулицях бігали в грі GTA: San Andreas, а тепер зробили там нашу інтерпретацію Щедрівки, плюс заглянули до Арнольда Шварценеггера в гості", – підписали відео учасники Kalush Orchestra.

Нагадаємо, раніше соліст рок-групи "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

До того українська поп-співачка Jerry Heil і співачка / телеведуча Леся Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом - за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала артистка.

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