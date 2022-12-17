Унікальний голос: стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2023 у Ліверпулі

Сьогодні, 17 грудня, відбувся фінал національного відбору в Україні на Євробачення 2023.
Україну на Євробаченні представлятиме гурт TVORCHI з піснею "Heart Of Steel".
Перше місце за результатами голосів суддів та глядачів посів Тернопільський дует TVORCHI. Групі віддали 9 балів судді і 10 глядачі.
Хлопці виступили з вибуховим треком Heart Of Steel і відразу вийшли в фаворити Національного відбору.
TVORCHI вже брали участь у Нацвідборі на Євробачення 2020, де виступили з сильним треком Bonfire, але першість тоді завоювали Go_A.
Глядачі відзначили унікальний голос та номер соліста гурту.
Дивіться виступ гурту TVORCHI у нацвідборі Євробачення
Де і коли пройде Євробачення 2023
Нагадаємо, що 67-й пісенний конкурс відбудеться в Англії після перемоги Kalush Orchestra через те, що організатори не дозволили провести захід в Україні з міркувань безпеки.
Гранд-фінал Євробачення 2023 відбудеться на Liverpool Arena, яка зараз є m&s Bank Arena Liverpool біля річки Мерсі в суботу 13 травня 2023 року.
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