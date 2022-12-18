"Жодного хіта": Ігор Кондратюк обхаяв Нацвідбір на Євробачення-2023 і переможців - гурт Tvorchi

Музичний продюсер назвав учасників цього року неконкурентоспроможними посередностями.

Ігор Кондратюк розкритикував Нацвідбір на Євробачення-2023 / facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/suspilne.eurovision

Український музичний продюсер Ігор Кондратюк відомий своєю гострою критикою. Тому не дивно, що він не зміг стримати свою думку щодо Національного відбору на Євробачення-2023, який відбувся 17 грудня.

Конкурс змусив продюсера засумніватися у власній компетентності - настільки пісні, представлені на відборі, здалися Кондратюку слабкими. Про це він пише на своїй сторінці в Facebook: "Вперше за всі роки моїх спостережень за Національним відбором на Євробачення, я не задоволений рівнем конкурсних пісень. Хіба що я зовсім відстав від музичного життя... Чи то війна притупила рецептори позитивного сприйняття?"

Більш розгорнуто своє невдоволення шоумен висловив в інтерв'ю УНІАН. Так Кондратюк зазначив, що прослухав всі пісні для Нацвідбору, але не знайшов серед них жодного хіта з "вау-ефектом".

"Я розчарований якістю цих пісень. Але не все так погано. Тому що велике значення ще має візуальне сприйняття артиста на Євробаченні. Це моя особиста думка, яка не претендує на те, щоб бути експертною. Можу сказати одне: слава Богу, що я не в журі Нацвідбору на Євробачення-2023, тому що мені хочеться сказати мало хороших слів з приводу конкурентоспроможності цих пісень в Ліверпулі", - їдко підкреслив він.

Проте продюсерське чуття не обдурило Кондратюка - серед усіх конкурсних робіт він ще до початку Нацвідбору відзначив пісню гурту TVORCHI, яка в результаті і була обрана для участі в Євробаченні-2023.

Втім, і це навряд чи можна назвати похвалою, адже шоумен практично назвав їх кращими з гірших, та звинуватив у банальності: "Я прослухав всі десять пісень, і не почув жодного хіта. Чи то у мене проблеми зі сприйняттям сучасної музики під час війни, чи то щось ще, не знаю. Але, на мій погляд, TVORCHI, здається, втретє беруть участь у Нацвідборі, і їхні попередні пісні були більш яскравими. Напевно, саме вони виставили більш конкурентоспроможну пісню, хоча і в цьому я сумніваюся. Багато банальності".

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