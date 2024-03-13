"Знову обман": навколо Кейт Міддлтон розгорівся новий скандал

Королівська сім'я знову потрапила в скандал: з'явилися заяви, що останнє фото принца і принцеси відредаговано.

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Фото Кейт Міддлтон і принца Вільям потрапило під підозри / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесу Кейт Міддлтон знову обговорюють у мережі, днями принцесу вже викрили у фотошопі фотографії, де вона позує з дітьми.

Шанувальники королівської сім'ї знайшли ще одну можливу ознаку редагування на свіжому фото Кейт і Вільяма, які залишали Віндзорський замок.

Уважним користувачам мережі здалося, що цеглини позаду автомобіля не збігаються за кольором з тими, які можна побачити крізь вікно машини, повідомляє Page Six.

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Вони використовували різдвяну фотографію. Стерли сережку, чітко видно облямівку капелюха, як і верхівку, що затьмарює прямокутник в інтер'єрі машини... потім додали шуму, щоб було важче розрізнити редагування... вони справді погано вміють це робити!!! pic.twitter.com/viy928YRr1 - So long, London ?? (@STILL_BJEWELED) March 11, 2024

"Хіба ніхто інший не помітив, що остання фотографія Кейт Міддлтон у машині... цеглини у вікнах автомобіля не збігаються з цеглою поза автомобілем... Це ще одне відфотошоплене фото", - написав один із користувачів соцмереж.

"Цеглини на зображенні у вікні мають нові рівномірно розподілені шари розчину, тоді як цеглини поза автомобілем зі старої будівлі, де розчин нерівномірний і зношений", - зазначив інший.

Зазначимо, Джим Беннетт, фотограф-фрілансер, який зробив знімок, сказав, що його агенція не "змінює фотографії у Photoshop, окрім коригування рівнів освітлення, якщо це необхідно".

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Додамо, днями на сторінці сім'ї Уельських у соцмережах з'явився перший "післяопераційний" знімок Кейт Міддлтон. На фотопортреті, присвяченому Дню матері, принцеса позує в оточенні чотирьох своїх дітей.

А також стан здоров'я Кейт Міддлтон уже досить довгий час покритий таємницею, і це не на жарт тривожить підданих. Шанувальники принца і принцеси вже почали критикувати їх за таке мовчання.

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